Zapadł wyrok ws. PSG. Sąd był bezlitosny. Chodzi o umowę z Mbappe

- Jesteśmy usatysfakcjonowani wyrokiem. Tego należało się spodziewać, kiedy nie płacisz wynagrodzenia - powiedział prawnik piłkarza Frederique Cassereau.

Sąd orzekł, że klub nie zapłacił pensji za okres trzech miesięcy, tzw. „premii etycznej” oraz premii za podpisanie kontraktu.

Klub argumentował, że piłkarz zrzekł się tego wynagrodzenia, a także zachował się nielojalnie, ukrywając zamiar nieprzedłużenia kontraktu, przez co PSG nie podjęło kroków, aby go sprzedać.

26-letni Mbappe, mistrz świata z 2018 roku i wicemistrz z 2022, występował w PSG przez siedem lat. Uzyskał rekordową w barwach tego klubu liczbę 256 goli. Gdy w 2024 roku wygasł jego kontrakt z PSG, jako wolny zawodnik związał się z Realem Madryt