Aluron CMC Warta Zawiercie - Al-Rayyan. Wynik meczu. Kto wygrał?
Aluron CMC Warta Zawiercie to kolejny polski klub, który walczy o triumf w siatkarskich Klubowych Mistrzostwach Świata. Jednym z rywali grupowych wicemistrzów kraju jest katarski Al-Rayyan. Wynik meczu na Polsatsport.pl.
Przed laty swojej szansy na triumf w KMŚ upatrywała PGE Skra Bełchatów. Skończyło się na dwóch srebrnych oraz brązowym medalu. Do polskiego dorobku dorzucił się również Jastrzębski Węgiel, który sięgnął po srebro.
Z pewnością spore szanse na zwycięstwo miałaby ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która trzykrotnie z rzędu wygrywała w Lidze Mistrzów, ale klub z Opolszczyzny rezygnował z udziału w KMŚ.
Teraz okazja do triumfu nadarza się Warcie, czyli finaliście poprzedniej edycji Champions League. Zawiercianie oprócz włoskiej Sir Safety Perugia są upatrywani jako jedni z największych faworytów turnieju w Brazylii.
Podopieczni Michała Winiarskiego zaczęli zmagania od wygranej, chociaż łatwo nie było. Rywalem był miejscowy Volei Renata. O losach zwycięstwa zadecydował tie-break, w którym "Jurajscy Rycerze" przegrywali już 4:9. Udało się jednak odrobić straty i wygrać na przewagi 16:14.
Drugim grupowym rywalem Warty jest katarski Al-Rayyan, który w pierwszej kolejce przegrał z brazylijskim Praia Clube 0:3.
W turnieju udział bierze osiem drużyn podzielonych na dwie czterozespołowe grupy. Awans do półfinału wywalczą dwie najlepsze ekipy z każdej z grup.
