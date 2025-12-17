Za nami kolejna edycja plebiscytu "As Sportu" organizowanego od lat przez redakcję Interii Sport. W tym roku współorganizatorem wyborów na najlepszego sportowca mijającego roku była również redakcja Polsatu Sport.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Faustyna Kotłowska paralimpijczykiem roku

W plebiscycie "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" nagroda paralimpijczyka roku trafiła do Faustyny Kotłowskiej. Urodzona w Kościerzynie lekkoatletka w 2025 roku zdominowała rywalizację na mistrzostwach świata w paralekkoatletyce, które na przełomie września i października odbyły się w New Delhi.

W rywalizacji dyskobolek w klasie F64 Kotłowska była w gronie faworytek do złotego medalu. Wszak przed zawodami dzierżyła rekord świata. Konkurs tylko to potwierdził. Kotłowska w każdej z sześciu prób osiągała najlepsze rezultaty zawodów, zdobywając w pełni zasłużony złoty medal. Krążek z najcenniejszego kruszcu zdobyła rezultatem 38,96 metra. Druga na podium Jessica Heims rzuciła ponad trzy metry krócej.

Kilka dni później Faustyna Kotłowska powróciła na stadion lekkoatletyczny. Mistrzyni świata tym razem wystartowała w pchnięciu kulą w klasie F64. Podobnie jak kilka dni wcześniej, tak i tym razem Kotłowska podporządkowała sobie rywalizację. Już w pierwszej próbie jako jedyna przekroczyła granicę 10 metrów. Złoty medal zdobyła pchając na odległość 10,88 metra, co było nowym rekordem paralekkoatletycznych mistrzostwach świata oraz nowym rekordem Europy.

Kotłowska z Indii wróciła więc z dwoma złotymi medalami mistrzostw świata. Nie są to rzecz jasna jedyne osiągnięcia w karierze 24-latki. W rzucie dyskiem w klasie F64 Kotłowska zdobywała już srebro i brąz mistrzostw świata, a także złoto i brąz mistrzostw Europy. W pchnięciu kulą jej najlepszym rezultatem był srebrny medal mistrzostw świata w 2019 roku.

Interia Sport