Asystent Winiarskiego zabrał głos przed meczem KMŚ. To może przesądzić o wyniku

W drugim spotkaniu Klubowych Mistrzostw Świata rywalem polskiego zespołu będzie katarski Al-Rayyan. Na papierze wydaje się to najmniej wymagający przeciwnik w grupie. W pierwszym meczu ekipa z Kataru przegrała 0:3 z brazylijskim Praia Clube.

- Teoretycznie jest to najsłabszy przeciwnik w grupie. Materiału do analizy mamy niewiele, ponieważ oni dopiero zaczęli swoją ligę. Rozegrali tam zaledwie pięć spotkań, do tego dochodzi jeden mecz tutaj, na Klubowych Mistrzostwach Świata. To pewna niewiadoma, ale musimy być gotowi - orzekł asystent trenera Michała Winiarskiego.

Zawiercianie zaczęli zmagania od wygranej, chociaż łatwo nie było. Rywalem był miejscowy Volei Renata. O losach zwycięstwa zadecydował tie-break, w którym "Jurajscy Rycerze" przegrywali już 4:9. Udało się jednak odrobić straty i wygrać na przewagi 16:14.

- Trzon zespołu stanowią reprezentanci Kataru, ale opoką drużyny jest bardzo doświadczony rozgrywający z podwójnym obywatelstwem, Milos Stevanovic. Występuje tam też Roland Gergye, którego kibice mogą kojarzyć z gry w Bielsku-Białej w PlusLidze. Musimy być bardzo uważni przy ich zagrywce, bo "floty" wykonują wyjątkowo agresywnie. Również środkowi dysponują dobrymi warunkami fizycznymi, więc czujność na siatce jest wskazana - powiedział Posmyk.

Warto podkreślić, że polska drużyna jeszcze nigdy w historii nie wygrała turnieju Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy. Dwukrotnie srebro oraz brąz zdobyła PGE Skra Bełchatów, natomiast srebro wywalczył Jastrzębski Węgiel. Z kolei ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która aż trzykrotnie z rzędu triumfowała w Lidze Mistrzów, rezygnowała z udziału w tych rozgrywkach.

- Generalnie najważniejsza będzie nasza koncentracja i to, co my zrobimy po swojej stronie boiska. Musimy pilnować własnej gry i unikać przestojów. Jeśli zaprezentujemy naszą siatkówkę i narzucimy swoje warunki, nie powinno być większych problemów z odniesieniem zwycięstwa - zakończył szkoleniowiec.