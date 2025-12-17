Były selekcjoner Brazylii wraca do pracy. Obejmie znany klub

W kwietniu Tite miał podpisać kontrakt z Corinthians Sao Paulo, ale zrezygnował z tej posady. Brazylijskie media informowały, że tuż przed podróżą z Rio de Janeiro, gdzie mieszka, do Sao Paulo dostał ataku paniki.

Ostatnio Tite był szkoleniowcem Flamengo, ale został zwolniony 30 września ubiegłego roku. Reprezentację Brazylii prowadził w latach 2016-2022, a w 2019 roku triumfował w Copa America.

W tym sezonie zespół Cruzeiro zajął trzecie miejsce w Serie A, a w minioną niedzielę odpadł w półfinale Pucharu Brazylii.