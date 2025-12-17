Były selekcjoner Brazylii wraca do pracy. Obejmie znany klub
Były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Brazylii Tite obejmie funkcję trenera Cruzeiro - poinformował klub z Belo Horizonte. 64-letni szkoleniowiec wraca do pracy po 15-miesięcznej przerwie spowodowanej względami zdrowotnymi.
W kwietniu Tite miał podpisać kontrakt z Corinthians Sao Paulo, ale zrezygnował z tej posady. Brazylijskie media informowały, że tuż przed podróżą z Rio de Janeiro, gdzie mieszka, do Sao Paulo dostał ataku paniki.
Ostatnio Tite był szkoleniowcem Flamengo, ale został zwolniony 30 września ubiegłego roku. Reprezentację Brazylii prowadził w latach 2016-2022, a w 2019 roku triumfował w Copa America.
W tym sezonie zespół Cruzeiro zajął trzecie miejsce w Serie A, a w minioną niedzielę odpadł w półfinale Pucharu Brazylii.