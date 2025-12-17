Drastyczna kara! FIFA nie miała litości. Reprezentacja z walkowerami

We wrześniu FIFA zawiesiła siedmiu naturalizowanych zawodników na 12 miesięcy i nałożyła na FAM grzywnę w wysokości 350 000 franków szwajcarskich (439 257 dolarów). To efekt ujawnienia, że malezyjska federacja wystawiała fałszywe dokumenty dotyczące obywatelstwa zawodnikom, aby mogli oni wystąpić w meczu eliminacyjnym Pucharu Azji z Wietnamem w czerwcu 2025.

W listopadzie FIFA odrzuciła apelację FAM, zapowiadając wszczęcie formalnego dochodzenia w tej sprawie. Ostatnio malezyjska federacja potwierdziła, że nie zgadza się z decyzją FIFA i skieruje sprawę do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS).

W komunikacie komisji dyscyplinarnej FIFA stwierdzono, że wyniki trzech meczów towarzyskich Malezji z Republiką Zielonego Przylądka (29 maja, na boisku 1:1), Singapurem (4 września, 2:1) i Palestyną (8 września, 1:0) zmieniono na walkowery 0:3. Dodatkowo na FAM nałożono karę grzywny w wysokości 10 000 franków szwajcarskich.

To kolejny cios dla drużyny w związku z narastającym skandalem dotyczącym fałszowania dokumentów. W listopadzie FAM zawiesiła swojego sekretarza generalnego i powołała niezależną komisję do zbadania sprawy, którą określiła jako „błąd techniczny”. Natomiast premier Malezji Anwar Ibrahim zadeklarował pełną transparentność krajowych śledztw, ale podkreślił, że FAM powinna mieć możliwość obrony.

KN, PAP