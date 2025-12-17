Fatalne wieści. Trzech Polaków zwolnionych z UFC

Prachnio dołączył do UFC w 2018 roku, kiedy podpisał kontrakt po imponującej serii ośmiu zwycięstw z rzędu, w tym czterech w organizacji ONE. Początek w największej federacji na świecie nie był jednak dla niego udany, gdyż poniósł trzy porażki. Pierwsze zwycięstwo zanotował dopiero w styczniu 2021 roku, kiedy pokonał późniejszego pretendenta do pasa Khalila Rountree Jr. Ostatnio przegrał za to przez poddania - z Modestasem Bukauskasem oraz Jimmym Crute. Finalnie odchodzi z UFC z bilansem 4-7.

ZOBACZ TAKŻE: Oto podsumowanie występów Polaków w UFC w 2025 roku. Wiemy, kto był najlepszy

Portal UFC Roster Watch potwierdził również, że z organizacją pożegnali się Łukasz Brzeski, który wygrał w UFC tylko jeden pojedynek, natomiast przegrał aż siedem razy, oraz Marek Bujło. Ten drugi odchodzi po rozczarowującym debiucie na listopadowej gali w Katarze oraz odrzuceniu kolejnego starcia podczas styczniowego wydarzenia.

Tym samym w organizacji UFC pozostało już tylko 12 polskich zawodników.