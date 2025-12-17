Gigantyczne pieniądze za udział w MŚ 2026. Reprezentacja Polski może zarobić fortunę

- Mistrzostwa świata w 2026 roku będą przełomowe pod względem finansowego wkładu w globalną społeczność piłkarską - powiedział prezes federacji Gianni Infantino.

ZOBACZ TAKŻE: Drastyczna kara! FIFA nie miała litości. Reprezentacja z walkowerami

Potwierdził, że w porównaniu z poprzednimi mistrzostwami świata w Katarze w 2022 roku, pula nagród wzrośnie o 50 procent.

Triumfator turnieju otrzyma 50 milionów dolarów, a pokonany w meczu finałowym - 33 mln. Nagroda dla brązowego medalisty wyniesie 29 mln dol., a czwarta drużyna zainkasuje 27 mln.

Nagrody będą stopniowo zmniejszane do 9 mln dol. dla drużyn z miejsc 33-48. Dodatkowo poszczególne reprezentacje otrzymają 1,5 mln dol. na pokrycie kosztów przygotowań, więc każdy uczestnik turnieju będzie miał zagwarantowane co najmniej 10,5 miliona dolarów.

HP, PAP