Gwiazda "Jurajskich Rycerzy" wróciła na parkiet! Szczere wyznanie po meczu

Dla doświadczonego środkowego mecz z drużyną z Kataru miał szczególne znaczenie - był to jego powrót do gry po kontuzji. Gladyr nie krył satysfakcji z faktu, że rehabilitacja przebiegła sprawnie, a samo starcie nie kosztowało zespołu zbyt wiele sił.

- Najważniejszy jest fakt, że wróciłem na parkiet, bo sama obecność na boisku bardzo mnie cieszy. Miałem ciężki uraz, ale na szczęście udało się z niego szybko wyjść. Ogromnym plusem jest też to, że zanotowaliśmy błyskawiczne zwycięstwo - powiedział siatkarz.

ZOBACZ TAKŻE: Jurajscy Rycerze pewnie ograli rywali! Drugie zwycięstwo w KMŚ siatkarzy

W starciach z teoretycznie słabszymi rywalami największym zagrożeniem bywa brak koncentracji. Siatkarz podkreślił, że zespół z Zawiercia podszedł do przeciwnika z szacunkiem, co pozwoliło uniknąć nerwowych sytuacji i pewnie wygrać spotkanie.

- W sporcie takie sytuacje lubią się mścić, jeśli zlekceważy się przeciwnika. Zespołowi z Kataru należą się brawa za walkę, ale my konsekwentnie graliśmy swoją siatkówkę. Narzuciliśmy własny styl i bardzo cieszymy się z wygranej i trzech punktów - zaznaczył zawodnik.

"Jurajscy Rycerze" mają już na koncie dwa cenne zwycięstwa w KMŚ. Teraz przed polską drużyną ostatni mecz grupowy - starcie z Praia Clube z Brazylii. Zespół ten zapewnił sobie udział w KMŚ, poprzez zdobycie tytułu klubowego wicemistrza Ameryki Południowej.

Transmisja spotkania Aluron CMC Warta Zawiercie - Praia Clube w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:55. Przedmeczowe studio od 20:35.

- Z aklimatyzacją jest już w porządku, osobiście nie odczuwam różnicy czasu. Teraz czekamy na jutrzejsze wyzwanie. Chcemy zagrać kolejny dobry mecz i przypieczętować pierwsze miejsce w grupie - zakończył Gladyr.