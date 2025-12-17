KMŚ: Aluron CMC Warta Zawiercie - Al-Rayyan Sports Club. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream

Siatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Al-Rayyan Sports Club w swoim drugim meczu Klubowych Mistrzostw Świata. Czy "Jurajscy Rycerze" odniosą kolejne zwycięstwo? Gdzie obejrzeć mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Al-Rayyan Sports Club? Transmisja spotkania Aluron CMC Warta Zawiercie - Al-Rayyan Sports Club w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Dwóch siatkarzy w żółtych koszulkach podczas meczu, jeden z nich mówi z otwartymi ustami.
fot. FIVB
Gdzie obejrzeć mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Al-Rayyan Sports Club?

Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie zainaugurowali klubowe mistrzostwa świata zwycięstwem. Zawodnicy prowadzeni przez Michała Winiarskiego w pierwszym meczu grupowym z Volei Renata prowadzili 1:0 i 2:1, jednak wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku. W nim polski zespół wyszarpał zwycięstwo, wracając ze stanu 4:9.

 

Al-Rayyan miał mniej powodów do radości. Na inaugurację dostał surową lekcję siatkówki od jednego z gospodarzy - Praia Clube - której uległ 0:3. 

 

W grupie A grają: Volei Renata (Brazylia, gospodarz), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polska, finalista Ligi Mistrzów CEV), Praia Clube (Brazylia, klubowy wicemistrz Ameryki Południowej) oraz Al-Rayyan (Katar, triumfator Ligi Mistrzów AVC).

 

Z kolei w grupie B rywalizują: Sada Cruzeiro (Brazylia, klubowy mistrz Ameryki Południowej), Osaka Bluteon (Japonia, finalista Ligi Mistrzów AVC), Sir Sicoma Monini Perugia (triumfator Ligi Mistrzów CEV) oraz Swehly Sports Club (Libia, klubowy Mistrz Afryki).

 

Transmisja spotkania Aluron CMC Warta Zawiercie - Al-Rayyan Sports Club w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:55.

KP, Polsat Sport
KMŚSIATKÓWKA
