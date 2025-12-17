Gdzie obejrzeć mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Al-Rayyan Sports Club?

Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie zainaugurowali klubowe mistrzostwa świata zwycięstwem. Zawodnicy prowadzeni przez Michała Winiarskiego w pierwszym meczu grupowym z Volei Renata prowadzili 1:0 i 2:1, jednak wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku. W nim polski zespół wyszarpał zwycięstwo, wracając ze stanu 4:9.

Al-Rayyan miał mniej powodów do radości. Na inaugurację dostał surową lekcję siatkówki od jednego z gospodarzy - Praia Clube - której uległ 0:3.

W grupie A grają: Volei Renata (Brazylia, gospodarz), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polska, finalista Ligi Mistrzów CEV), Praia Clube (Brazylia, klubowy wicemistrz Ameryki Południowej) oraz Al-Rayyan (Katar, triumfator Ligi Mistrzów AVC).

Z kolei w grupie B rywalizują: Sada Cruzeiro (Brazylia, klubowy mistrz Ameryki Południowej), Osaka Bluteon (Japonia, finalista Ligi Mistrzów AVC), Sir Sicoma Monini Perugia (triumfator Ligi Mistrzów CEV) oraz Swehly Sports Club (Libia, klubowy Mistrz Afryki).

Transmisja spotkania Aluron CMC Warta Zawiercie - Al-Rayyan Sports Club w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:55.

KP, Polsat Sport