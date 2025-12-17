Drużyna reprezentująca Polskę na KMŚ wygrała pierwsze spotkanie na tym turnieju. Siatkarze z Zawiercia po meczu pełnym emocji pokonali Volei Renata 3:2. Podopieczni Michała Winiarskiego w decydującej partii przegrywali już 4:9, ale końcowo zdołali odwrócić losy rywalizacji. Triumf w dużym stopniu przybliża Wartę do gry w fazie pucharowej. Z grupy awansują dwie najlepsze drużyny.





Katarczycy w pierwszym meczu musieli przełknąć gorycz porażki. Al-Rayyan było wyraźnie gorsze od brazylijskiego Praia Clube i finalnie przegrało 0:3. Reprezentant Azji po pierwszej serii gier jest więc znacznie dalej od potencjalnego awansu niż Aluron CMC Warta Zawiercie.





W drugiej grupie rywalizują: Sada Cruzeiro, Osaka Blueton, Swehly Sports Club oraz Sir Sicoma Monini Perugia. To te ekipy mogą być potencjalnym rywalem Aluron CMC Warty po awansie do fazy pucharowej rozgrywek.





Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Al-Rayyan na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

Polsat Sport