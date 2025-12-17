Kontuzja siatkarza reprezentacji Polski! Dłuższa przerwa w grze

Robert MurawskiSiatkówka

Jakub Nowak doznał urazu palca. Siatkarz reprezentacji Polski i Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa jest wykluczony z gry na kilka tygodni.

Siatkarze rywalizujący przy siatce podczas meczu siatkówki.
fot. Mateusz Slodkowski / Cyfrasport
Siatkarz reprezentacji Polski i Norwida Częstochowa Jakub Nowak doznał urazu palca.

Siatkarze Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa zanotowali fatalny początek rozgrywek PlusLigi. Odnieśli zaledwie jedno zwycięstwo i zamykają tabelę. W drużynie doszło do zmiany trenera, doszło też do wymiany zawodników na pozycji libero.

 

Na domiar złego, trener Ljubomir Travica nie będzie mógł w najbliższym czasie skorzystać z usług Jakuba Nowaka. Dwudziestoletni środkowy doznał urazu palca.

 

– Nasz obiecujący środkowy ma złamany palec. Przez kilka tygodni na pewno nie zobaczymy go na boisku – poinformował komentator Polsatu Sport Tomasz Swędrowski przed meczem 12. kolejki PlusLigi Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

