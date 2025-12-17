Koszmar reprezentanta Polski. Opuścił boisko na noszach

Nieco obszerniej zdarzenie opisał portal gazzetta.gr. "28-letni reprezentant Polski uderzył głową po dośrodkowaniu Filipa Mladenovicia, ale nie trafił. Zrobił po tym kilka kroków i upadł na ziemię, bo zakręciło mu się w głowie. Nie był w stanie kontynuować gry i ustąpił miejsca Padovicowi" - przekazano.

Dodano, że po udzieleniu pierwszej pomocy Polak czuł się dobrze i wspólnie z kolegami z drużyny pozostał na ławce rezerwowych do końca meczu. "Nie ma żadnych obaw przed derbami z PAOK-iem, Polak prawdopodobnie będzie gotowy" - czytamy.

Wprowadzony na boisko za Świderskiego Padović również nie będzie dobrze wspominał tego starcia. Już po zaledwie 21 minutach opuścił murawę prawdopodobnie z powodu urazu mięśniowego i nie zagra w kolejnym meczu.

Całe spotkanie z ławki rezerwowych oglądał za to Bartłomiej Drągowski. Panathinaikos już w niedzielę zmierzy się w hicie z PAOKiem.