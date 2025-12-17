La Liga potwierdza. Przełomowe wieści dla Lewandowskiego

Władze La Liga zdecydowały się na wprowadzenie nowego artykułu 103. Tym samym każdy zespół może przedłużyć kontrakt z zawodnikiem bez żadnych wymagań, nawet przekraczając limit Finansowego Fair Play. Nie ma znaczenia wiek, natomiast może to dotyczyć tylko jednego piłkarza. "Jedynym wymogiem jest, aby kontrakt zawodnika nie przekraczał 8 proc. limitu kosztów składu" - czytamy.

Może to być kluczowa wiadomość dla Lewandowskiego, którego umowa wygasa z końcem czerwca.

Rzekomo zarabia on w tym sezonie ok. 20 mln euro brutto, natomiast limit wydatków FC Barcelony na skład wynosi nieco ponad 351 mln euro. Pensja Polaka stanowi zatem ok. 5,6 proc., co spełnia podany warunek.

Zaznaczono jednak, że w sezonie 2027/28 klub byłby zobowiązany do zwrotu środków wygenerowanych w Finansowym Fair Play. FC Barcelona musi zatem przemyśleć ten ruch i dobrze zaplanować sobie przyszłość.

Reprezentant Polski od początku rozgrywek zdobył osiem bramek. Kolejne spotkanie czeka kataloński klub już w niedzielę 21 grudnia, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Villarrealem.