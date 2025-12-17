Next Gen ATP Finals 2025: Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Pod nieobecność Jakuba Mensika, który wycofał się z turnieju z powodu problemów ze zdrowiem, faworytem do końcowego triumfu jest Amerykanin Learner Tien. 20-latek to jedyny przedstawiciel czołowej setki rankingu ATP, który zaprezentuje się przed publicznością w Arabii Saudyjskiej. W grupie wspomniany tenisista zmierzy się z Norwegiem Nicolaiem Budkovem Kjaerem oraz Hiszpanami - Martinem Landaluce i Rafaelem Jodarem.

W drugiej grupie znaleźli się Chorwat Dino Prizmic, Niemiec Justin Engel, Belg Alexander Blockx i Amerykanin Nishesh Basavareddy.

Next Gen ATP Finals 2025: Wyniki i skróty meczów

Grupa A:

17.12

Learner Tien - Rafael Jodar

Martin Landaluce - Nicolai Budkov Kjaer



Grupa B:

17.12



Dino Prizmic - Nishesh Basavareddy 1:3 (2:4, 3:4, 4:3, 2:4)

Alexander Blockx - Justin Engel 3:1 (3:4, 4:2, 4:2, 4:2)