Nie boją się nikogo. Jasne przesłanie po meczu Aluron CMC Warty Zawiercie w KMŚ

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie w nocy z wtorku na środę zadebiutowali na KMŚ, ogrywając po tie-breaku Volei Renata. Kilkanaście godzin później poszło już znacznie łatwiej. Podopieczni Winiarskiego pokonali Al-Rayyan 3:0.

- Na pewno spodziewaliśmy się trochę łatwiejszego spotkania niż z Volei Renata. Początek był taki sobie, przypomniał mi się mecz z Katarem na MŚ, kiedy pierwszy set był przepychany, ale później było tylko lepiej - stwierdził Popiwczak.

Sporo mówiło się o hali, która w swoim klimacie nie jest jakkolwiek podobna do tych, w których grają polskie drużyny w ramach Plusligi.

– Było łatwiej niż w pierwszym meczu, bo wtedy musieliśmy zapoznać się z tą klimatyzacją. Z każdym kolejnym dniem będziemy się dostosowywać. Nie są to wymarzone warunki do gry w siatkówkę. Jak patrzę na Miguela Tavaresa, to czasami mu współczuję, jak musi biegać za piłką. Każdy ma jednak równe warunki - dodał.

Choć przed Wartą jeszcze ostatnie grupowe spotkanie z Praia Clube, to Popiwczak nie może doczekać się już weekendowych meczów o medale.

– Jesteśmy debiutantem jako klub, ale nie boimy się nikogo i wychodzimy na boisko jak po swoje - zakończył.

