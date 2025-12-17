Sensacyjne zwycięstwo outsidera PlusLigi! Przełamanie po serii porażek

Kibice mogli byś w szoku już przed pierwszym gwizdkiem sędziego - w pierwszym składzie wyszedł Tomasz Kowalski, a doświadczony rozgrywający Luciano De Cecco rozpoczął jako rezerwowy. Również przebieg premierowej partii był dość zaskakujący. Siatkarze z Częstochowy uzyskali przewagę na początku (10:6), a później zdołali ją jeszcze powiększyć (20:14). Mieli wyraźną przewagę w ofensywie, błyszczał Patrik Indra, który zdobył 12 punktów (71% skuteczności w ataku), skończył również ostatnią akcję tej partii (25:17).





Kędzierzynianie przebudzili się na początku drugiej odsłony (2:6), ale gospodarze szybko wyrównali (7:7). Podobnie wyglądała dalsza część seta - ZAKSA odskakiwała na kilka oczek (7:10), a ekipa z Częstochowy goniła wynik (12:12). W końcówce siatkarze Norwida znów złapali kontakt (18:19), ale kluczowe akcje wygrali przyjezdni. Punktowy blok dał im piłkę setową (21:24), rywale obronili się w dwóch akcjach, ale Igor Grobelny wyjaśnił sytuację skutecznym atakiem (23:25).

Trzeciego seta lepiej rozpoczęli gospodarze (4:1), ale gra szybko się wyrównała, a później obie ekipy grały punkt za punkt. Wynik długo krążył wokół remisu i losy tej części meczu rozstrzygnęły się w końcówce. W ważnym momencie asa posłał Bartłomiej Lipiński (22:20) i siatkarze Norwida już nie oddali przewagi. Samuel Jeanlys wywalczył piłkę setową (24:22), a Patrik Indra skutecznym atakiem ustalił wynik na 25:23.

Gospodarze poszli za ciosem na początku czwartej partii. Dwoma asami popisał się Bartłomiej Lipiński (9:4). Rywale nie byli już w stanie zatrzymać podopiecznych trenera Ljubomira Travicy, którzy pewnie punktowali w ataku, a kolejne dwa punkty zagrywką dołożył Patrik Indra (18:10). Nie dali już sobie odebrać zwycięstwa, które stało się faktem po serwisie rywali w siatkę (25:18).

Skrót meczu Norwid - ZAKSA:



Najwięcej punktów: Patrik Indra (30), Bartłomiej Lipiński (15), Milad Ebadipour (14), Daniel Popiela (11) – Steam; Kamil Rychlicki (17), Szymon Jakubiszak (14) – ZAKSA. MVP: Patrik Indra (25/38 = 66% skuteczności w ataku + 3 asy + 2 bloki).



Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:1 (25:17, 23:25, 25:23, 25:18)

Steam: Milad Ebadipour, Daniel Popiela, Patrik Indra, Bartłomiej Lipiński, Sebastian Adamczyk, Tomasz Kowalski – Bartosz Makoś (libero) oraz Luciano De Cecco, Samuel Jeanlys, Bartłomiej Ostój, Jakub Kiedos. Trener: Ljubomir Travica.

ZAKSA: Konrad Stajer, Kamil Rychlicki, Rafał Szymura, Szymon Jakubiszak, Quinn Isaacson, Igor Grobelny – Bartosz Fijałek (libero) oraz Mateusz Rećko, Marcin Krawiecki, Jakub Szymański. Trener: Andrea Giani.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI