Ostatni mecz fazy grupowej i wielka niewiadoma. Co dalej z Legią w Lidze Konferencji?
Przed Legią Warszawa ostatni mecz w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA i przykre pożegnanie z rozgrywkami w tym sezonie. Nawet wysokie zwycięstwo z Lincoln z Gibraltaru nie osłodzi kibicom tego, co w ostatnich tygodniach wyprawiają ich ulubieńcy. Co będzie dalej z Legią?
Noah - Legia Warszawa. Skrót meczu
Legia Warszawa - Sparta Praga. Skrót meczu
Celje - Legia Warszawa. Skrót meczu
Szachtar Donieck - Legia Warszawa. Skrót meczu
Legia Warszawa - Samsunspor. Skrót meczu
Legia zimuje w strefie spadkowej Ekstraklasy
Pierwsza część sezonu 2025/26 w wykonaniu Legii Warszawa to prawdziwa katastrofa. Zespół ten nieoczekiwanie szybko pożegnał się z rozgrywkami Pucharu Polski oraz stracił szansę na awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji UEFA. Do tego bije rekord pod względem liczby meczów bez zwycięstwa z rzędu, zajmując przedostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy.
Do końca pozostaje 16 kolejek i drużynę czeka dramatyczna walka o utrzymanie, zamiast gry o mistrzowski tytuł. Zawodnicy zimują w strefie spadkowej, ich morale wygląda bardzo źle na boisku oraz poza nim.
Fredi Bobić oskarża piłkarzy o brak zaangażowania
Zajmujący stanowisko Head of Football Operation Fredi Bobić oskarżył nawet graczy o brak zaangażowania i charakteru. Po meczu z Piastem Gliwice w wywiadzie z Błażejem Łukaszewskim z Canal+ powiedział, że: "Niektórzy zawodnicy, szczerze mówiąc, nie mają jaj, by grać w koszulce Legii". Nie wróży to dobrze.
W Warszawie zaczyna brakować już nie tylko punktów i pieniędzy, ale też spokoju czy profesjonalnej komunikacji. W takich warunkach Legia zakończy udział w Lidze Konferencji UEFA, a później czeka ją batalia o ligowy byt w Polsce.
Mecz z Lincoln niewiele już zmieni
W ramach ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA Legia Warszawa podejmie u siebie Lincoln z Gibraltaru i chce zagrać zdecydowanie lepiej niż Lech Poznań. Mistrz Polski kilka tygodni temu nieoczekiwanie przegrał 1:2. Legioniści są faworytami do zgarnięcia trzech punktów przed własną publicznością, jednak niewiele to zmieni.
Już teraz wiadomo, że ekipa z Warszawy nie ma żadnych szans na awans do dalszej fazy rozgrywek. Czeka ją pożegnanie i okazja do pierwszego (i ostatniego jak na razie) zwycięstwa pod wodzą trenera Inakiego Astiza.
Gdzie oglądać mecz Legia - Lincoln?
Transmisja meczu Legia Warszawa - Lincoln Red Imps odbędzie się na kanale Polsat Sport Extra 3 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:20. Kibice będą mogli oglądać także specjalną transmisję łączoną ze starć wszystkich polskich klubów w Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz Polsat Box Go. Rozpocznie się ona o 20:50.