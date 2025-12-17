Ostatni mecz fazy grupowej i wielka niewiadoma. Co dalej z Legią w Lidze Konferencji?

Legia zimuje w strefie spadkowej Ekstraklasy



Pierwsza część sezonu 2025/26 w wykonaniu Legii Warszawa to prawdziwa katastrofa. Zespół ten nieoczekiwanie szybko pożegnał się z rozgrywkami Pucharu Polski oraz stracił szansę na awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji UEFA. Do tego bije rekord pod względem liczby meczów bez zwycięstwa z rzędu, zajmując przedostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy.

Do końca pozostaje 16 kolejek i drużynę czeka dramatyczna walka o utrzymanie, zamiast gry o mistrzowski tytuł. Zawodnicy zimują w strefie spadkowej, ich morale wygląda bardzo źle na boisku oraz poza nim.



Fredi Bobić oskarża piłkarzy o brak zaangażowania



Zajmujący stanowisko Head of Football Operation Fredi Bobić oskarżył nawet graczy o brak zaangażowania i charakteru. Po meczu z Piastem Gliwice w wywiadzie z Błażejem Łukaszewskim z Canal+ powiedział, że: "Niektórzy zawodnicy, szczerze mówiąc, nie mają jaj, by grać w koszulce Legii". Nie wróży to dobrze.



W Warszawie zaczyna brakować już nie tylko punktów i pieniędzy, ale też spokoju czy profesjonalnej komunikacji. W takich warunkach Legia zakończy udział w Lidze Konferencji UEFA, a później czeka ją batalia o ligowy byt w Polsce.



Mecz z Lincoln niewiele już zmieni



W ramach ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA Legia Warszawa podejmie u siebie Lincoln z Gibraltaru i chce zagrać zdecydowanie lepiej niż Lech Poznań. Mistrz Polski kilka tygodni temu nieoczekiwanie przegrał 1:2. Legioniści są faworytami do zgarnięcia trzech punktów przed własną publicznością, jednak niewiele to zmieni.

Już teraz wiadomo, że ekipa z Warszawy nie ma żadnych szans na awans do dalszej fazy rozgrywek. Czeka ją pożegnanie i okazja do pierwszego (i ostatniego jak na razie) zwycięstwa pod wodzą trenera Inakiego Astiza.

Gdzie oglądać mecz Legia - Lincoln?

Transmisja meczu Legia Warszawa - Lincoln Red Imps odbędzie się na kanale Polsat Sport Extra 3 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:20. Kibice będą mogli oglądać także specjalną transmisję łączoną ze starć wszystkich polskich klubów w Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz Polsat Box Go. Rozpocznie się ona o 20:50.

