Oto składy kierowców na sezon 2026 European Le Mans Series

SAMOCHÓD #43 – LMP2

Nick Yelloly / Tom Dillmann / Kuba Śmiechowski

Załoga #43 LMP2 przystąpi do sezonu 2026 w niezmienionym składzie po znakomitej kampanii w 2025 roku. Trio Nick Yelloly, Tom Dillmann i Kuba Śmiechowski należało do najmocniejszych w całych mistrzostwach, czego potwierdzeniem było zwycięstwo w 24h Le Mans oraz drugie miejsce w klasyfikacji ELMS.

Nick Yelloly wnosi do zespołu ogromne doświadczenie w wyścigach długodystansowych oraz potwierdzoną zdolność do walki o zwycięstwa na najwyższym poziomie rywalizacji prototypów. Jego tempo, regularność i odporność na presję odegrały kluczową rolę w sukcesach zespołu.

Tom Dillmann kontynuuje współpracę z Inter Europol Competition po kolejnym bardzo udanym sezonie, zdobywając cenne doświadczenie zarówno w ELMS, IMSA, jak i podczas startów w Le Mans.

Skład uzupełnia srebrny kierowca Kuba Śmiechowski - filar zespołu i jeden z architektów ubiegłorocznych sukcesów.

SAMOCHÓD #34 – LMP2

Bijoy Garg / Tom Blomqvist / TBA

Samochód #34 LMP2 w sezonie 2026 poprowadzą Bijoy Garg i Tom Blomqvist. Zespół kontynuuje rozmowy dotyczące uzupełnienia składu, aby stworzyć możliwie najsilniejsze trio na nadchodzący sezon.

Bijoy Garg rozszerza swój program startów z Inter Europol Competition o European Le Mans Series, dołączając ELMS do już bogatego kalendarza obejmującego IMSA oraz Asian Le Mans Series.

Do Bijoya dołącza Tom Blomqvist - dwukrotny zwycięzca Rolex 24 at Daytona oraz mistrz IMSA WeatherTech SportsCar Championship z 2022 roku.

Nazwisko trzeciego kierowcy zostanie ogłoszone w późniejszym terminie.

SAMOCHÓD #13 – LMP3

Jimmy (Chun Ting) Chou / Henry Cubides Olarte / Alex Bukhantsov

Załoga #13 LMP3 pozostaje bez zmian w porównaniu do składu rywalizującego obecnie w Asian Le Mans Series, co zapewnia zespołowi ciągłość i stabilność przed europejską częścią sezonu.

Zespół wchodzi w sezon ELMS z solidnymi fundamentami, opartymi na zgraniu kierowców i wspólnym doświadczeniu.

KN, Informacja prasowa