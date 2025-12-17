23:21 w tie-breaku! Gigantyczne emocje w meczu siatkarzy Perugii w KMŚ

Premierowa partia miała wyrównany przebieg (9:9, 14:14), ale w końcówce przewagę uzyskała drużyna z Japonii (19:22). Siatkarze z Osaki wygrali kluczowe akcje i zamknęli seta punktowym blokiem (23:25).

W drugiej odsłonie siatkarze z Perugii szybko wypracowali sobie solidną zaliczkę (10:5), a później dominowali na boisku. W końcówce różnica przekroczyła dziesięć oczek (23:11), a zdecydowane zwycięstwo ekipy z Italii przypieczętował skutecznym atakiem Kamil Semeniuk (25:16).

Trzeci set był bardziej wyrównany od poprzedniego. Toczył się przy przewadze ekipy z Italii (8:6, 20:17), ale w końcówce drużyna z Osaki odrobiła straty - asa posłał Yuji Nishida i było 21:21. Kluczowe akcje seta wygrała Perugia - dobrze pograła blokiem (24:21), a ostatni punkt wywalczył Wassim Ben Tara (25:22).

Siatkarze Perugii mieli również minimalną przewagę w czwartej partii (10:8). Rywale wyrównali, gdy Antoine Brizard zaskoczył rywali zagrywką (15:15). W końcówce asa dołożył jeszcze Keitaro Nishikawa (21:23), a drużyna z Italii popełniała kosztowne błędy. W efekcie Osaka Bluteon doprowadziła do tie-breaka, gdy skutecznie zaatakował Larry Evbade-Dan (23:25).

Decydującą partię lepiej rozpoczęła drużyna z Włoch (5:2), która przy zmianie stron miała trzy oczka zaliczki (8:5). Ekipa z Osaki nie rezygnowała, łapała kontakt z rywalami (9:8, 13:12). Wassim Ben Tara atakiem po bloku rywali wywalczył piłkę meczową (14:12), ale ekipa z Japonii doprowadziła do rywalizacji na przewagi. W niej jedna i druga strona miała piłki na rozstrzygnięcie tego starcia. Szalę zwycięstwa przechyliła na swoją stronę Perugia, a w ostatniej akcji meczu rywale zaatakowali w aut (23:21).

Najwięcej punktów: Wassim Ben Tara (20), Kamil Semeniuk (17), Agustin Loser (13), Donovan Dzavoronok (10) – Perugia; Miguel Angel Lopez (29), Yuji Nishida (14), Shoma Tomita (13), Larry Ik Evbade-Dan (11) – Osaka. Dominacja Perugii w bloku (19–7), ekipa z Italii popełniła mniej błędów własnych (29, przy 43 rywali), więcej punktów w ataku dla zespołu z Osaki.

W innym spotkaniu tej grupy Sada Cruzeiro pokonała Swehly Sports Club 3:0, odnosząc pierwsze zwycięstwo w turnieju. Zespół z Brazylii zmierzy się z Perugią w ostatniej kolejce fazy grupowej.

Sir Sicoma Monini Perugia – Osaka Bluteon 3:2 (23:25, 25:16, 25:22, 23:25, 23:21)

Perugia: Kamil Semeniuk, Wassim Ben Tara, Agustin Loser, Sebastian Sole, Simone Giannelli, Oleh Plotnytskyi – Massimo Colaci (libero) oraz Donovan Dzavoronok. Trener: Angelo Lorenzetti.

Osaka: Yuji Nishida, Larry Ik Evbade-Dan, Shoma Tomita, Miguel Angel Lopez, Shikun Peng, Antoine Brizard – Tomohiro Yamamoto (libero) oraz Masato Kai, Akihiro Yamauchi, Hiroto Nishiyama, Kenyu Nakamoto, Shunsuke Nakamura. Trener: Tuomas Sammelvuo.

