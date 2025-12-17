PlusLiga. Barkom Każany Lwów - Asseco Resovia Rzeszów. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream

Barkom Każany Lwów zagra z Asseco Resovią Rzeszów w spotkaniu 12. kolejki PlusLigi. Kiedy mecz? O której godzinie? Gdzie obejrzeć Barkom Każany Lwów - Asseco Resovia Rzeszów? Transmisja meczu Barkom Każany Lwów - Asseco Resovia Rzeszów na Polsat Sport 2 oraz Polsat Box Go.

Asseco Resovia Rzeszów zagra z Barkomem Każany Lwów

Asseco Resovia Rzeszów znakomicie rozpoczęła sezon, wygrywając pięć meczów z rzędu, w tym z Bogdanką LUK Lublin. Pod koniec listopada poniosła jednak dwie porażki - z ZAKSĄ Kędzierzyn Koźle oraz Aluron CMC Wartą Zawiercie. W ostatnim meczu siatkarze Massimo Bottiego pokonali za to Norwida Częstochowa 3:1. To oni faworytem starcia z Barkomem.

 

Zawodnicy Ugisa Krastinsa mają fatalną serię trzech porażek z rzędu. Mało tego, w sześciu ostatnich meczach wygrali tylko raz. Parę dni temu zostali rozbici przez Jastrzębski Węgiel 0:3.

 

Barkom będzie musiał uważać zwłaszcza na Karola Butryna oraz Artura Szalpuka, którzy są najlepiej punktującymi siatkarzami Resovii. Nie ma wątpliwości, że kluczowa będzie również forma rozgrywającego Marcina Janusza.

 

Transmisja spotkania Barkom Każany Lwów - Asseco Resovia Rzeszów w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:30.

