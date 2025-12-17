"Królewscy" pod wodzą Xabiego Alonso przechodzą ostatnio przez mały kryzys. Wygrali jedynie trzy z ostatnich dziewięciu spotkań we wszystkich rozgrywkach. W lidze hiszpańskiej utracili pozycję lidera na rzecz Barcelony, do której tracą cztery "oczka". Dodatkowo sporo zawodników Realu ma kłopoty ze zdrowiem, przez co od dawna hiszpański szkoleniowiec nie może wystawić optymalnej jedenastki. Podczas meczu z Deportivo Alaves poza kadrą z uwagi na urazy i zawieszenia znalazło się aż dziewięciu piłkarzy. Motorem napędowym madrytczyków w bieżącym sezonie zdecydowanie jest Kylian Mbappe. Francuz zdołał już strzelić we wszystkich rozgrywkach 26 goli w 22 spotkaniach.





ZOBACZ TAKŻE: Tak będzie wyglądał kontrakt Papszuna w Legii. W tle... Jan Urban



Przeciwnik ekipy z Madrytu jest przedstawicielem trzeciego poziomu rozgrywkowego w Hiszpanii. CF Talavera w tegorocznym Pucharze Króla rozegra już trzeci mecz. W 1/64 finału pokonała 4–1 Rayo Majadahonda, a w kolejnej fazie sensacyjnie wyeliminowała Malagę, wygrywając 2:1.

Real Madryt w poprzedniej edycji Pucharu Króla doszedł do finału, gdzie musiał uznać wyższość Barcelony, która po dogrywce wygrała 3:2.





Relacja live i wynik na żywo meczu CF Talavera - Real Madryt na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

ST, Polsat Sport