Gospodarze, grający na co dzień na trzecim poziomie rozgrywkowym, w minionej rundzie Pucharu Polski sprawili ogromną sensację. Ekipa z Dolnego Śląska pokonała świetnie dysponowane w tym sezonie CUK Anioły Toruń 3:1. W swojej lidze IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice również radzi sobie dobrze - z jedną porażką na koncie zajmuje drugą lokatę.





Stal Nysa to klub z kompletnie innej półki, który do niedawna występował w PlusLidze. Obecnie goście są w czołówce PLS 1. ligi i marzą o powrocie do elity. Przegrali w tym sezonie tylko dwa spotkania, w ostatniej rundzie Pucharu Polski na wyjeździe 3:0 pokonali Enea Energetyka Poznań.





Relacja live i wynik na żywo z meczu IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice – Stal Nysa na Polsatsport.pl od 19:30.

ST, Polsat Sport