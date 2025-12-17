Puchar Polski: Karpaty PANS Krosno - BBTS Bielsko-Biała. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Karpaty PANS Krosno - BBTS Bielsko-Biała to spotkanie 1/8 finału Pucharu Polski. Relacja live i wynik na żywo z meczu Karpaty PANS Krosno - BBTS Bielsko-Biała na Polsatsport.pl.

Drużyna z Krosna to przedstawiciel siatkarskiej 2. ligi. Gospodarz zbliżającego się starcia rozgrywa dobry sezon i zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli swojej grupy. Karpaty przegrały do tej pory tylko jeden mecz i ustępują jedynie niepokonanej ekipie z Rybnika.

Klub z Bielska-Białej gra na co dzień w PLS 1. lidze i będzie zdecydowanym faworytem tej konfrontacji. BBTS w tej kampanii legitymuje się bilansem 7:7. W ostatnich sześciu meczach odniósł jednak tylko jedno zwycięstwo. Goście w ostatnim sezonie grali w play-offach o awans do PlusLigi.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Karpaty PANS Krosno - BBTS Bielsko-Biała na Polsatsport.pl od 19:00.

ST, Polsat Sport
