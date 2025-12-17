Rewelacja Pucharu Polski siatkarzy wyeliminowana! Kto zagra w ćwierćfinale?

Piąta runda siatkarskiego Pucharu Polski nie przyniosła sensacji. Drużyny z PLS 1. Ligi pewnie pokonały na wyjazdach swoich niżej notowanych rywali i zameldowali się w ćwierćfinale.

Mimo porażki, siatkarze drugoligowego klubu IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice zasłużyli na miano rewelacji tych rozgrywek - wyeliminowali dwie drużyny z czołówki tabeli pierwszej ligi - GKS Katowice i CUK Anioły Toruń. W konfrontacji ze Stalą Nysa również próbowali nawiązać walkę, premierową partię przegrali na przewagi (25:27), tym razem jednak górą byli rywale.

W ćwierćfinałach Tauron Pucharu Polski siatkarzy zagrają dwie drużyny, które awansowały z piątej rundy oraz sześć najlepszych zespołów po pierwszej rundzie fazy zasadniczej PlusLigi. Mecze 1/4 finału zaplanowano na końcówkę grudnia. Turniej finałowy PP siatkarzy zostanie rozegrany w dniach 10–11 stycznia 2026 roku w Tauron Arenie Kraków.

Wyniki meczów piątej rundy PP siatkarzy:

2025-12-17: IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice – Stal Nysa 0:3 (25:27, 22:25, 18:25)

2025-12-17: Karpaty - PANS Krosno – BBTS Bielsko-Biała 0:3 (21:25, 19:25, 18:25).