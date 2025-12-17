Rewelacja Pucharu Polski siatkarzy wyeliminowana! Kto zagra w ćwierćfinale?

Robert MurawskiSiatkówka

Rewelacja tej edycji Pucharu Polski siatkarzy IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice przegrała ze Stalą Nysa 0:3 w meczu piątej rundy. Poznaliśmy dwie drużyny z kwalifikacji, które awansowały do ćwierćfinału rozgrywek. Na tym etapie do rywalizacji dołączą kluby z PlusLigi.

Drużyna siatkarzy w strojach sportowych pozuje do zdjęcia na boisku siatkarskim.
fot. IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice/Facebook
IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice udanie zaprezentował się w tej edycji Pucharu Polski siatkarzy, nie zdołał jednak awansować do ćwierćfinału.

Piąta runda siatkarskiego Pucharu Polski nie przyniosła sensacji. Drużyny z PLS 1. Ligi pewnie pokonały na wyjazdach swoich niżej notowanych rywali i zameldowali się w ćwierćfinale.

 

Zobacz także: KMŚ siatkarzy 2025. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

 

Mimo porażki, siatkarze drugoligowego klubu IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice zasłużyli na miano rewelacji tych rozgrywek - wyeliminowali dwie drużyny z czołówki tabeli pierwszej ligi - GKS Katowice i CUK Anioły Toruń. W konfrontacji ze Stalą Nysa również próbowali nawiązać walkę, premierową partię przegrali na przewagi (25:27), tym razem jednak górą byli rywale.

 

W ćwierćfinałach Tauron Pucharu Polski siatkarzy zagrają dwie drużyny, które awansowały z piątej rundy oraz sześć najlepszych zespołów po pierwszej rundzie fazy zasadniczej PlusLigi. Mecze 1/4 finału zaplanowano na końcówkę grudnia. Turniej finałowy PP siatkarzy zostanie rozegrany w dniach 10–11 stycznia 2026 roku w Tauron Arenie Kraków.

 

Wyniki meczów piątej rundy PP siatkarzy:

 

2025-12-17: IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice – Stal Nysa 0:3 (25:27, 22:25, 18:25)
2025-12-17: Karpaty - PANS Krosno – BBTS Bielsko-Biała 0:3 (21:25, 19:25, 18:25).

Przejdź na Polsatsport.pl
IM REKORD VOLLEY JELCZ-LASKOWICEPLS 1 LIGAPP SIATKARZYPUCHAR POLSKI W SIATKÓWCESIATKÓWKASTAL NYSA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Miłosz Zniszczoł: Najważniejsze jest zwycięstwo
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 