Wymarzony finał KMŚ? Semeniuk nie ma wątpliwości

Sir Sicoma Monini Perugia wygrała w środę drugi mecz na Klubowych Mistrzostwach Świata 2025. Włosi ograli po tie-breaku japońską ekipę Osaka Bluteon. Wcześniej okazali się lepsi od Swehly Sports Club (3:0).

- Cieszymy się, bo wygraliśmy trudne spotkanie. Chyba nie chcemy za wcześnie spotkać się z ekipą z Zawiercia, tylko w finale - powiedział Kamil Semeniuk, przyjmujący drużyny z Perugii.

Aluron CMC Warta Zawiercie i Sir Sicoma Monini Perugia zmierzyły się w ostatnim finale Ligi Mistrzów. Włosi wygrali 3:2, a Semeniuk był w tym spotkaniu jedynie zmiennikiem z powodu kontuzji.

- Na razie jestem zdrowy, więc jak dojdziemy do finału, to mam nadzieję, że będę mógł zagrać przeciwko ekipie z Zawiercia.

Transmisje KMŚ 2025 na sportowych antenach Polsatu.