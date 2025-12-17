Wymarzony finał KMŚ? Semeniuk nie ma wątpliwości
Kamil Semeniuk stwierdził w rozmowie z Adrianem Brzozowskim, że nie chciałby zbyt szybko trafić na Aluron CMC Wartę Zawiercie podczas KMŚ 2025 w Belem. Transmisje wszystkich spotkań na sportowych antenach Polsatu.
Kamil Semeniuk: Chyba nie chcemy spotkać się za szybko z ekipą z Zawiercia
Kamil Semeniuk - najlepsze akcje w meczu Sir Sicoma Monini Perugia - Osaka Bluteon
Sir Sicoma Monini Perugia wygrała w środę drugi mecz na Klubowych Mistrzostwach Świata 2025. Włosi ograli po tie-breaku japońską ekipę Osaka Bluteon. Wcześniej okazali się lepsi od Swehly Sports Club (3:0).
- Cieszymy się, bo wygraliśmy trudne spotkanie. Chyba nie chcemy za wcześnie spotkać się z ekipą z Zawiercia, tylko w finale - powiedział Kamil Semeniuk, przyjmujący drużyny z Perugii.
Aluron CMC Warta Zawiercie i Sir Sicoma Monini Perugia zmierzyły się w ostatnim finale Ligi Mistrzów. Włosi wygrali 3:2, a Semeniuk był w tym spotkaniu jedynie zmiennikiem z powodu kontuzji.
- Na razie jestem zdrowy, więc jak dojdziemy do finału, to mam nadzieję, że będę mógł zagrać przeciwko ekipie z Zawiercia.
