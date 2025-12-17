Sensacje w Pucharze Polski siatkarek! Drużyny z Tauron Ligi za burtą

Sensacją można określić zwłaszcza wynik konfrontacji KSG Warszawa z ITA Tools Stalą Mielec, w którym drużyna z Tauron Ligi nie ugrała nawet seta. W meczu Netland MKS Kalisz – Eco Harpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki spadkowicz z ekstraklasy podejmował beniaminka i bardzo pewnie wygrał 3:0. Drużyny z Warszawy i Kalisza zmierzą się ze sobą w ćwierćfinale, a to oznacza, że w turnieju finałowym zagra przedstawiciel pierwszej ligi.

Broniący trofeum DevelopRes Rzeszów pewnie pokonał na wyjeździe drugoligową Gedanię Politechnikę Gdańsk 3:0. Najwięcej emocji z dotychczas rozegranych meczów tej rundy przyniosło starcie dwóch ekip z Tauron Ligi. Metalkas Pałac Bydgoszcz przegrał z ekipą Sokół & Hagric Mogilno 2:3 (13:15). Siatkarki z Bydgoszczy prowadziły już 2:0 i miały piłkę meczową w trzecim secie, rywalki zdołały jednak odwrócić losy tego spotkania.

Zwycięskie drużyny zagrają w ćwierćfinałach, które mają zostać rozegrane w styczniu. Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarek z udziałem czterech najlepszych drużyn odbędzie się w dniach 7–8 lutego w Elblągu. Poprzednią edycję wygrał DevelopRes Rzeszów, pokonując w finale ŁKS Commercecon Łódź 3:0.

Wyniki meczów 1/8 finału Pucharu Polski siatkarek:

2025-12-17: Gedania Politechnika Gdańsk – DevelopRes Rzeszów 0:3 (16:25, 7:25, 13:25)

2025-12-17: Metalkas Pałac Bydgoszcz – Sokół & Hagric Mogilno 2:3 (25:21, 25:16, 24:26, 20:25, 13:15)

2025-12-17: KSG Warszawa – ITA TOOLS Stal Mielec 3:0 (25:17, 26:24, 25:22)

2025-12-17: NETLAND MKS Kalisz – Eco Harpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:0 (26:24, 25:18, 25:14)



2025-12-23: BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała – MOYA Radomka Radom

2025-12-23: UNI Opole – #VolleyWrocław

2026-01-03: ŁKS Commercecon Łódź – PGE Budowlani Łódź

2026-01-14: SMS PZPS Szczyrk – Lotto Chemik Police.