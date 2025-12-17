Sensacyjne doniesienia! Jeden z najlepszych pięściarzy wszech czasów kończy karierę

Za pomocą mediów społecznościowych niespodziewanie zakończenie kariery ogłosił Terence Crawford. Amerykanin odchodzi z nieskazitelnym rekordem 42-0 i trzema tytułami niekwestiowanego mistrza świata.

Dla fanów z całego świata decyzja 38-latka była niezwykle zaskakująca. Crawford bowiem jeszcze we wrześniu tego roku stoczył hitową walkę z Meksykaninem Saulem "Canelo" Alvarezem. Stawką były wszystkie najważniejsze pasy kategorii super średniej, a zatem tytuł niekwestionowanego mistrza świata. Amerykanin zwyciężył w tym starciu po decyzji sędziów.

Dzięki temu triumfowi Crawford zapisał się w historii jako jeden z najlepszych pięściarzy w historii. Jako jedyny jak dotąd został niekwestionowanym mistrzem świata w trzech kategoriach wagowych, wcześniej zdobywał te tytuły, walcząc w wadze półśredniej (2023) i superlekkiej (2017). Terence ponadto 31 ze swoich walk kończył przed czasem. Jego imponująca kariera na zawodowych ringach trwała 17 lat.

Pięściarz o swojej szokującej decyzji zakończenia przygody z boksem poinformował we wtorek za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na jego profilu na Instagramie ukazało się zdjęcie z rękawicami odwieszonymi na linach. Wszystko zostało okraszone wymownym podpisem.

"Odchodzić jako wielki mistrz, nie mając już nic do udowodnienia" - podpisał fotografię pięściarz.

Trudno stwierdzić, czy jest to definitywne pożegnanie Crawforda z ringiem. Obecnie sporo legendarnych pięściarzy powraca do rywalizacji, biorąc udział w tak zwanych walkach pokazowych. Przykładem może być między innymi Mike Tyson, Roy Jones Jr. i Floyd Mayweather Jr.

