Superpuchar Włoch. Gdzie obejrzeć mecze? Transmisja TV i stream online

Łukasz OstrowskiPiłka nożna

Już w najbliższy czwartek rozpocznie się rywalizacja o Superpuchar Włoch. O trofeum powalczą cztery zespoły: SSC Napoli, AC Milan, Inter Mediolan oraz Bologna. Gdzie obejrzeć mecze o Superpuchar Włoch? Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

Cztery zdjęcia piłkarzy: Matteo Politano z SSC Napoli, Ante Rebić z AC Milan, Roberto Soriano z Bologny i Nicolò Barella z Interu Mediolan.
fot: PAP
Scott Mctominay (lewy górny róg, SSC Napoli), Luka Modric (prawy górny róg, AC Milan), Ciro Immobile (lewy dolny róg, Bologna) oraz Piotr Zieliński (prawy dolny róg, Inter Mediolan)

Już po raz szósty turniej o Superpuchar Włoch odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. Gospodarzem 38. edycji turnieju, tak jak w ubiegłym roku, będzie Rijad.

 

Organizatorzy zdecydowali się utrzymać formułę Final Four. Rywalizacja rozpocznie się od dwóch meczów półfinałowych (18 i 19 grudnia), a zdobywcę trofeum wyłoni wielki finał, który zaplanowano na 22 grudnia.

 

ZOBACZ TAKŻE: Objawienie kadry może zmienić klub. Chce go były trener

 

O Superpuchar Włoch powalczą najlepsze zespoły w tym kraju w sezonie 2024/25: mistrz Serie A (SSC Napoli), triumfator Pucharu Włoch (Bologna z Łukaszem Skorupskim), wicemistrz kraju (Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim) oraz finalista Coppa Italia (AC Milan).

 

W pierwszej parze półfinałowej Napoli zagra z Milanem, natomiast w drugiej Bologna zmierzy się z Interem. Zwycięzcy obu starć spotkają się w decydującym meczu o trofeum.

 

Obrońcą tytułu są "Rossoneri", którzy w poprzedniej edycji zafundowali kibicom prawdziwy thriller i pokonali w finale Inter 3:2. Finaliści Coppa Italia przegrywali już 0:2, ale zdołali odwrócić losy rywalizacji, a gola na wagę zwycięstwa w doliczonym czasie gry strzelił Tammy Abraham. Był to ósmy triumf Milanu w historii tych rozgrywek. Identycznym dorobkiem legitymuje się Inter, a na czele klasyfikacji wszech czasów pozostaje Juventus z dziewięcioma pucharami.

Superpuchar Włoch. Gdzie obejrzeć mecze? Transmisja TV i stream online

Półfinały:

 

18.12 - SSC Napoli - AC Milan (transmisja od godziny 19:50 w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go)

 

19.12 - Bologna - Inter Mediolan (transmisja od godziny 19:50 w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go)

 

Finał:

 

22.12 - transmisja od godziny 19:50 w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

Przejdź na Polsatsport.pl
AC MILANBOLOGNAINTER MEDIOLANPIŁKA NOŻNASSC NAPOLISUPERPUCHAR WŁOCHWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Konferencja prasowa Legii Warszawa przed meczem z Lincoln Red Imps
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 