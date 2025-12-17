Już po raz szósty turniej o Superpuchar Włoch odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. Gospodarzem 38. edycji turnieju, tak jak w ubiegłym roku, będzie Rijad.

Organizatorzy zdecydowali się utrzymać formułę Final Four. Rywalizacja rozpocznie się od dwóch meczów półfinałowych (18 i 19 grudnia), a zdobywcę trofeum wyłoni wielki finał, który zaplanowano na 22 grudnia.

O Superpuchar Włoch powalczą najlepsze zespoły w tym kraju w sezonie 2024/25: mistrz Serie A (SSC Napoli), triumfator Pucharu Włoch (Bologna z Łukaszem Skorupskim), wicemistrz kraju (Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim) oraz finalista Coppa Italia (AC Milan).

W pierwszej parze półfinałowej Napoli zagra z Milanem, natomiast w drugiej Bologna zmierzy się z Interem. Zwycięzcy obu starć spotkają się w decydującym meczu o trofeum.

Obrońcą tytułu są "Rossoneri", którzy w poprzedniej edycji zafundowali kibicom prawdziwy thriller i pokonali w finale Inter 3:2. Finaliści Coppa Italia przegrywali już 0:2, ale zdołali odwrócić losy rywalizacji, a gola na wagę zwycięstwa w doliczonym czasie gry strzelił Tammy Abraham. Był to ósmy triumf Milanu w historii tych rozgrywek. Identycznym dorobkiem legitymuje się Inter, a na czele klasyfikacji wszech czasów pozostaje Juventus z dziewięcioma pucharami.

Superpuchar Włoch. Gdzie obejrzeć mecze? Transmisja TV i stream online

Półfinały:

18.12 - SSC Napoli - AC Milan (transmisja od godziny 19:50 w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go)

19.12 - Bologna - Inter Mediolan (transmisja od godziny 19:50 w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go)

Finał:

22.12 - transmisja od godziny 19:50 w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go