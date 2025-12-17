Tabela Klubowych Mistrzostw Świata. Tak wygląda sytuacja Warty Zawiercie

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie mają za sobą premierowy mecz podczas tegorocznej edycji Klubowych Mistrzostw Świata w Brazylii. "Jurajscy Rycerze" po niesamowitych emocjach pokonali Volei Renata 3:2. Jak wygląda sytuacja w tabeli wicemistrzów Polski?

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie mają za sobą ważne zwycięstwo w Klubowych Mistrzostwach Świata

Przypomnijmy, że podopieczni Michała Winiarskiego znaleźli się w grupie z brazylijskimi Praia Clube, Volei Renata oraz katarskim Al-Rayyan. Awans do półfinału wywalczą dwie najlepsze ekipy, które zmierzą się z dwoma czołowymi z drugiej grupy. W niej są japońska Osaka Bluteon, włoska Sir Safety Perugia, brazylijska Sada Cruzeiro oraz Swehly z Libii.

 

Wszyscy uczestnicy KMŚ mają już za sobą pierwsze starcia grupowe. Warta zmierzyła się z Volei Renata i wyszła ze sporych opresji. Zawiercianie przegrywali w tie-breaku już 4:9, ale zdołali doprowadzić do remisu i ostatecznie wygrać na przewagi 16:14. Więcej o tym spotkaniu piszemy TUTAJ.

 

To zwycięstwo to bardzo ważny krok w stronę awansu do półfinału, ponieważ w następnym spotkaniu ekipa z województwa śląskiego zagra z teoretycznie najsłabszym Al-Rayyan, które uległo Praia Clube 0:3.

 

W drugiej grupie Osaka i Perugia wygrały swoje mecze bez straty seta z Sada Cruzeiro oraz Swehly. Siatkarzem włoskiego giganta jest Kamil Semeniuk.

 

Warto podkreślić, że polska drużyna jeszcze nigdy w historii nie wygrała turnieju Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy. Dwukrotnie srebro oraz brąz zdobyła PGE Skra Bełchatów, natomiast srebro wywalczył Jastrzębski Węgiel. Z kolei ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która aż trzykrotnie z rzędu triumfowała w Lidze Mistrzów, rezygnowała z udziału w tych rozgrywkach.

Tabele KMŚ siatkarzy

 

Tabela KMŚ siatkarzy po pierwszych meczach grupowych
Tabela KMŚ siatkarzy po pierwszych meczach grupowych
Polsat Sport
ALURON CMC WARTA ZAWIERCIEKLUBOWE MISTRZOSTWA ŚWIATAKMŚSIATKÓWKA
