Tauron Puchar Polski: Gedania Politechnika Gdańsk - KS DevelopRes Rzeszów. Relacja na żywo

Klub z Gdańska w poprzednim sezonie występował na zapleczu Tauron Ligi. W obecnej kampanii Gedania po spadku to przedstawiciel jedynie trzeciego poziomu rozgrywkowego, ale gdańszczanki są liderkami swojej grupy, więc niewykluczone, że włączą się do walki o awans.





Na zupełnie innym poziomie mecze rozgrywa DevelopRes. Rzeszowianki bronią w tym sezonie tytułu mistrza Polski i, patrząc na świetną dyspozycję, ta sztuka może im się udać. Najlepsza polska drużyna z pewnością nie zlekceważy przeciwniczek, bowiem również w tych rozgrywkach chce powtórzyć swój wynik. W finale ostatniej edycji Tauron Pucharu Polski KS DevelopRes Rzeszów okazał się lepszy od ŁKS-u Commercecon Łódź.





Relacja live i wynik na żywo z meczu Gedania Politechnika Gdańsk – KS DevelopRes Rzeszów na Polsatsport.pl od 20:00.

ST, Polsat Sport