Siatkarki ze stolicy wyglądają w tym sezonie bardzo dobrze. KSG, występujące na zapleczu Tauron Ligi, przegrało tylko jeden mecz i plasuje się na pozycji wicelidera. W minionej edycji Tauron Pucharu Polski warszawianki odpadły w 1/8 finału po porażce 0:3 z BKS-em BOSTIK Bielsko-Biała.





Mielczanki w Tauron Lidze grają dosyć równo, z czterema zwycięstwami i sześcioma porażkami zajmują dziewiąte miejsce w tabeli. Stal, pomimo niezbyt wysokiej lokaty, zdołała pokonać w tym sezonie na przykład PGE Budowlane Łódź. Przedstawiciel najwyższej klasy rozgrywkowej przy okazji ostatniego Pucharu Polski zaszedł do ćwierćfinału, gdzie odpadł po porażce 0:3 z Developresem Rzeszów.





Relacja live i wynik na żywo z meczu KSG Warszawa – ITA TOOLS Stal Mielec na Polsatsport.pl od 19:00.

ST, Polsat Sport