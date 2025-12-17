Siatkarki z Bydgoszczy w ligowej kampanii przeplatają zwycięstwa porażkami, a ich dotychczasowy bilans wynosi 5:5. Widać pewną zależność - Pałac ma kłopoty w grze z rywalkami z czołówki, natomiast bardzo dobrze radzi sobie w konfrontacjach z zespołami z dołu tabeli. Metalkas Pałac Bydgoszcz w minionej edycji Tauron Pucharu Polski odpadł na etapie 1/8 finału po porażce 0:3 z PGE Budowlanymi Łódź.





Mogilnianki mają co prawda jedynie trzy ligowe zwycięstwa na koncie, ale z uwagi na dyspozycję beniaminka z Nowego Dworu Mazowieckiego nie powinny raczej martwić się o ewentualny spadek z elity. Sokół & Hagric Mogilno zdołał wygrać między innymi z Moya Radomką Radom - rewelacją początku sezonu Tauron Ligi. Rok temu w rozgrywkach Tauron Pucharu Polski zespół z Mogilna zaszedł do ćwierćfinału.





Obie drużyny grały już ze sobą w tym sezonie; górą były bydgoszczanki, które triumfowały 3:2.





Relacja live i wynik na żywo z meczu Metalkas Pałac Bydgoszcz - Sokół & Hagric Mogilno na Polsatsport.pl od 18:00.

ST, Polsat Sport