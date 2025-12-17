Tauron Puchar Polski: Netland MKS Kalisz - ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki. Relacja na żywo

Kaliszanki rok temu spadły z Tauron Ligi, a w obecnej ligowej kampanii wyglądają bardzo dobrze. MKS jest liderem 1. ligi i przegrał dotychczas tylko jedno spotkanie, i z pewnością chce ponownie wrócić do krajowej elity.





Ekipa z Nowego Dworu jest w zupełnie odwrotnej sytuacji. Siatkarki beniaminka Tauron Ligi nie zaznały jeszcze smaku zwycięstwa w najwyższej klasie rozgrywkowej. Z zerowym dorobkiem punktowym ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki może podzielić los kaliszanek, które przed rokiem zajęły ostatnie miejsce w lidze i się z nią pożegnały.





Relacja live i wynik na żywo z meczu Netland MKS Kalisz – ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki na Polsatsport.pl od 18:00.

ST, Polsat Sport