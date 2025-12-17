Tragedia na autostradzie. Nie żyje 21-letni piłkarz. Wracał z meczu

Do tragicznego zdarzenia doszło na autostradzie M1 w okolicach Northampton, krótko przed godziną 23:00 czasu lokalnego. Młody napastnik wracał ze spotkania przeciwko Bedford Town, w którym jego drużyna odniosła zwycięstwo, a on sam siedział przez cały mecz na ławce rezerwowych.

Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn pojazd zjechał z toru jazdy i rozbił się na metalowych barierach. Mimo natychmiastowej reakcji służb ratunkowych oraz świadków zdarzenia, wychowanek Wolverhampton Wanderers zmarł na miejscu.

McLeod dołączył do klubu Macclesfield FC w lipcu tego roku. Wcześniej przez dekadę szkolił się w akademii grającego w Premier League zespołu Wolves, a swoje umiejętności szlifował w niższych ligach angielskich. W ekipie "The Silkmen" zdążył wystąpić pięciokrotnie, a jeszcze na początku grudnia cieszył się ze swojej pierwszej bramki zdobytej w nowych barwach.

Przedstawiciele Macclesfield w poruszających słowach pożegnali swojego podopiecznego:

- Wiadomość o śmierci Ethana zdruzgotała cały nasz klub i żadne słowa nie są w stanie oddać ogromnego smutku oraz poczucia straty, jakie teraz czujemy. Głębokie blizny psychiczne wywołane jego odejściem niezaprzeczalnie nigdy się nie zagoją - można przeczytać w komunikacie.