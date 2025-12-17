Wrze w beniaminku PlusLigi! Jest oficjalny komunikat klubu

Siatkarze z Chełma ostatnie zwycięstwo odnieśli 18 listopada. Wygrali 3:1 ze Steam Hemarpol Norwidem Częstochowa. Było to jednak dopiero ich drugie zwycięstwo w tym sezonie. Ponieśli przy tym aż dziewięć porażek.

Obecnie chełmianie zajmują przedostatnie miejsce w ligowej tabeli, mając tylko jeden punkt przewagi nad popularnym "Norwidem". Sytuacja staje się coraz trudniejsza, dlatego zewsząd zaczęły pojawiać się pytania o to, jak potoczy się dalszy los klubu oraz jego trenera - Krzysztofa Andrzejewskiego.

By uciąć spekulacje, głos w sprawie szkoleniowca zabrał prezydent Chełma, Jakub Banaszek. Włodarz miasta nie pozostawił złudzeń.

"Informuję opinie publiczną, że trener Krzysztof Andrzejewski pozostanie na swoim stanowisku. Zarówno do końca sezonu, jak i w przyszłym. Niezależnie od tego czy ChKS będzie grał w PlusLidze czy w I lidze. Informuję o tym, ponieważ w mediach społecznościowych oraz w bezpośrednich rozmowach pomiędzy chełmską społecznością pojawiają się głosy, a w zasadzie oczekiwania zmiany trenera, przy jednoczesnym obwinianiu trenera i zawodników za wyniki. Nie będę tej informacji szczegółowo rozwijał. Każdy ekspert siatkarski, działacz a przy tym zawodnik powinien zgodzić się z tą decyzją" - napisał polityk na Facebooku.

Szansę na poprawę wyniku InPost ChKS Chełm będzie miał 20 grudnia. Wtedy na wyjeździe zmierzą się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

