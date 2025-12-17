Wszystko rozstrzygnie się w czwartek. Lech ma realne szanse, ale presja rośnie

Lech chce wykorzystać słabszy okres rywali



Piłkarze Lecha Poznań z pewnością będą chcieli wykorzystać słabszy okres rywali. Sigma Ołomuniec przegrała cztery ostatnie mecze o stawkę, w tym trzy spotkania ligowe oraz wyjazdowe starcie z Lincoln w Lidze Konferencji UEFA.

Do tego w tych meczach Sigma strzeliła tylko jednego gola. Jest w dołku i "Kolejorz" chce to wykorzystać. Jeżeli zagra na poziomie z ostatnich meczów, to wygra i zapewni sobie awans. Wszystko rozstrzygnie się w czwartkowy wieczór na boisku.



Forma Lecha rośnie z tygodnia na tydzień



Wydaje się, że forma Lecha Poznań w tym sezonie rośnie z tygodnia na tydzień. W ostatnich dwóch meczach w Europie poznaniacy wywalczyli cztery punkty, dzięki czemu odzyskali szanse na awans. Wygrali 2:0 ze szwajcarskim Lausanne-Sport i zremisowali 1:1 z FSV Mainz, choć byli zespołem lepszym i kreowali wiele sytuacji strzeleckich.

W Czechach muszą być skuteczniejsi. W lidze polskiej Lech nie przegrał żadnego z trzech ostatnich meczów i zimuje na ósmym miejscu. Ma jednak jedno zaległe spotkanie do rozegrania. Jeżeli wygra, może wskoczyć nawet na podium.



Remis wystarczy do awansu



"Kolejorz" jest na dobrej pozycji. Do awansu do 1/16 finału rozgrywek Ligi Konferencji UEFA wystarczy mu wyjazdowy remis. Większa presja jest po stronie gospodarzy, którzy potrzebują zwycięstwa. Przy remisie będą musieli oglądać się na wyniki innych spotkań. To sprawia, że Lech może się cofnąć i czekać na swoje okazje po kontratakach czy stałych fragmentach gry.

Stawka jest bardzo wysoka. "Kolejorz" może po raz czwarty w historii awansować do fazy pucharowej europejskich pucharów. Do tego w grze są wielkie pieniądze. W Ołomuńcu do podniesienia jest 800 tysięcy euro oraz premia za miejsce końcowe w fazie ligowej. Niels Frederiksen i jego podopieczni mają o co walczyć.

Gdzie obejrzeć mecz Sigma - Lech?

Transmisja meczu Sigma Ołomuniec - Lech Poznań odbędzie się na kanale Polsat Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:20. Kibice będą mogli oglądać także specjalną transmisję łączoną ze starć wszystkich polskich klubów w Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz Polsat Box Go. Rozpocznie się ona o 20:50.

