"Wydarzenie 25-lecia na 25-lecie Polsatu Sport": Siatkarskie mistrzostwa świata 2014 w Polsce

Tamten czempionat został właśnie uznany jako "Wydarzenie 25-lecia na 25-lecie Polsatu Sport". To nagroda przyznawana w ramach plebiscytu "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025".

Siatkarskie mistrzostwa świata 2014 ugoszczone przez Polskę zostały wybrane "Wydarzeniem 25-lecia na 25-lecie Polsatu Sport". Mundial sprzed jedenastu lat był wielkim sukcesem zarówno pod względem czysto sportowym, jak i organizacyjnym. Nasz kraj świetnie zdał egzamin pierwszego przyjęcia czempionatu globu.



Reprezentacja pod wodzą Stephane'a Antigi sięgnęła po upragniony od 1974 roku złoty medal. Pierwszą fazę grupową skończyła z kompletem pięciu zwycięstw i imponującym bilansem setów 15-1. Na początku drugiej fazy została ograna przez Stany Zjednoczone (1:3), ale później wróciła na zwycięską ścieżkę. Pokonała Włochy 3:1, a później w szalonych okolicznościach, bo po tie-breakach kolejno Iran, Francję, Brazylię i Rosję. W półfinale okazała się lepsza od Niemiec, a w wielkim finale w Spodku ponownie od "Canarinhos".

Polsat Sport był głównym nadawcą telewizyjnym turnieju i producentem sygnału na cały świat.



- Złoto w Katowicach, a najpierw mecz otwarcia na Stadionie Narodowym. Wtedy czułem chyba największą dumę z tego, że pracuję w Polsacie Sport, że jesteśmy częścią tej wielkiej przygody” - mówił w 2020 r. dyrektor Polsatu Sport Marian Kmita.



30 sierpnia 2014 na warszawskim obiekcie starcie zawodników Antigi z kadrą Serbii obejrzało 62 tysiące osób. Robiło to kolosalne wrażenie, a to był dopiero pierwszy z 23 dni imprezy. Jeden z zawodników naszych rywali przyznawał, że Polacy powinni organizować każdy wielki turniej w tej dyscyplinie, bo tylko nad Wisłą czuje się jak wielki sportowiec.



Łącznie wszystkie spotkania na żywo z obiektów obejrzało 583 763 widzów. Już w pierwszej fazie grupowej padł rekord całych poprzednich mistrzostw z 2010 r. Polska po raz kolejny pokazała wtedy, że potrafi organizować wielkie zawody sportowe. Takie jak to - "Wydarzenie 25-lecia na 25-lecie Polsatu Sport".

Interia Sport