"Wydarzenie 25-lecia na 25-lecie Polsatu Sport": Siatkarskie mistrzostwa świata 2014 w Polsce
W sierpniu i wrześniu 2014 roku Polska nie tylko świetnie poradziła sobie organizacyjnie jako gospodarz siatkarskich mistrzostw świata, ale także zapisała się złotymi zgłoskami na kartach historii tej dyscypliny sportu. Reprezentacja pod wodzą Stephane'a Antigi zdobyła złoty medal po 40 latach oczekiwania, a turniej przyciągnął setki tysięcy kibiców, ustanawiając nowy rekord frekwencji.
Tamten czempionat został właśnie uznany jako "Wydarzenie 25-lecia na 25-lecie Polsatu Sport". To nagroda przyznawana w ramach plebiscytu "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025".
Siatkarskie mistrzostwa świata 2014 ugoszczone przez Polskę zostały wybrane "Wydarzeniem 25-lecia na 25-lecie Polsatu Sport". Mundial sprzed jedenastu lat był wielkim sukcesem zarówno pod względem czysto sportowym, jak i organizacyjnym. Nasz kraj świetnie zdał egzamin pierwszego przyjęcia czempionatu globu.
Reprezentacja pod wodzą Stephane'a Antigi sięgnęła po upragniony od 1974 roku złoty medal. Pierwszą fazę grupową skończyła z kompletem pięciu zwycięstw i imponującym bilansem setów 15-1. Na początku drugiej fazy została ograna przez Stany Zjednoczone (1:3), ale później wróciła na zwycięską ścieżkę. Pokonała Włochy 3:1, a później w szalonych okolicznościach, bo po tie-breakach kolejno Iran, Francję, Brazylię i Rosję. W półfinale okazała się lepsza od Niemiec, a w wielkim finale w Spodku ponownie od "Canarinhos".
Polsat Sport był głównym nadawcą telewizyjnym turnieju i producentem sygnału na cały świat.
- Złoto w Katowicach, a najpierw mecz otwarcia na Stadionie Narodowym. Wtedy czułem chyba największą dumę z tego, że pracuję w Polsacie Sport, że jesteśmy częścią tej wielkiej przygody” - mówił w 2020 r. dyrektor Polsatu Sport Marian Kmita.
30 sierpnia 2014 na warszawskim obiekcie starcie zawodników Antigi z kadrą Serbii obejrzało 62 tysiące osób. Robiło to kolosalne wrażenie, a to był dopiero pierwszy z 23 dni imprezy. Jeden z zawodników naszych rywali przyznawał, że Polacy powinni organizować każdy wielki turniej w tej dyscyplinie, bo tylko nad Wisłą czuje się jak wielki sportowiec.
Przejdź na Polsatsport.pl
Łącznie wszystkie spotkania na żywo z obiektów obejrzało 583 763 widzów. Już w pierwszej fazie grupowej padł rekord całych poprzednich mistrzostw z 2010 r. Polska po raz kolejny pokazała wtedy, że potrafi organizować wielkie zawody sportowe. Takie jak to - "Wydarzenie 25-lecia na 25-lecie Polsatu Sport".