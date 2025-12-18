Aluron CMC Warta Zawiercie - Praia Clube. Wynik meczu. Kto wygrał? KMŚ 2025
Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Praia Clube w meczu trzeciej kolejki grupy A Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy. Kto wygra? Wynik meczu podamy tuż po zakończeniu spotkania.
Mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Praia Clube jest niezwykle ważny dla układu tabeli grupy A Klubowych Mistrzostw Świata. Zmierzy się w nim finalista Ligi Mistrzów CEV oraz klubowy wicemistrz Ameryki Południowej.
Zobacz także: KMŚ siatkarzy 2025. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)
Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie rozpoczęli turniej od zwycięstwa 3:2 po emocjonującym meczu z Volei Renata. W drugim spotkaniu pewnie pokonali Al-Rayyan Sports Club 3:0.
Drużyna Praia Clube w pierwszym spotkaniu wygrała z ekipą z Kataru 3:0. W starciu dwóch brazylijskich drużyn przegrała z Volei Renata 1:3.
Kto wygra mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Praia Clube? Wynik podamy tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl