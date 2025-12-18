Aluron CMC Warta Zawiercie - Praia Clube. Wynik meczu. Kto wygrał? KMŚ 2025

Mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Praia Clube jest niezwykle ważny dla układu tabeli grupy A Klubowych Mistrzostw Świata. Zmierzy się w nim finalista Ligi Mistrzów CEV oraz klubowy wicemistrz Ameryki Południowej.

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie rozpoczęli turniej od zwycięstwa 3:2 po emocjonującym meczu z Volei Renata. W drugim spotkaniu pewnie pokonali Al-Rayyan Sports Club 3:0.

Drużyna Praia Clube w pierwszym spotkaniu wygrała z ekipą z Kataru 3:0. W starciu dwóch brazylijskich drużyn przegrała z Volei Renata 1:3.

Kto wygra mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Praia Clube? Wynik podamy tuż po zakończeniu spotkania.