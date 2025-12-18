Aluron CMC Warta Zawiercie - Praia Clube. Wynik meczu. Kto wygrał? KMŚ 2025

Robert MurawskiSiatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Praia Clube w meczu trzeciej kolejki grupy A Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy. Kto wygra? Wynik meczu podamy tuż po zakończeniu spotkania.

Dwóch siatkarzy w żółtych koszulkach próbuje odbić piłkę.
fot.
Aluron CMC Warta Zawiercie - Praia Clube. Kto wygrał mecz? Jaki wynik? Siatkówka - Klubowe Misrzostwa Świata.

Mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Praia Clube jest niezwykle ważny dla układu tabeli grupy A Klubowych Mistrzostw Świata. Zmierzy się w nim finalista Ligi Mistrzów CEV oraz klubowy wicemistrz Ameryki Południowej.

 

Zobacz także: KMŚ siatkarzy 2025. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

 

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie rozpoczęli turniej od zwycięstwa 3:2 po emocjonującym meczu z Volei Renata. W drugim spotkaniu pewnie pokonali Al-Rayyan Sports Club 3:0.

 

Drużyna Praia Clube w pierwszym spotkaniu wygrała z ekipą z Kataru 3:0. W starciu dwóch brazylijskich drużyn przegrała z Volei Renata 1:3.

 

Kto wygra mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Praia Clube? Wynik podamy tuż po zakończeniu spotkania.

Przejdź na Polsatsport.pl
ALURON CMC WARTA ZAWIERCIEKLUBOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA W SIATKÓWCEKMŚKMŚ SIATKARZY 2025PRAIA CLUBESIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bartosz Kwolek: Wolałbym 3:0, ale ważne, że wygraliśmy
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 