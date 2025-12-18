Walka odbędzie się w formule zawodowej, dlatego jej wynik zostanie dopisany do oficjalnych rekordów obu pięściarzy. Starcie zakontraktowano na osiem trzyminutowych rund, a zawodnicy będą używali 10-uncjowych rękawic.

Limit wagi ustalono na 245 funtów (ok. 111 kg). Joshua w ostatnich występach wchodził do ringu cięższy o kilka kilogramów, oscylując w granicach 250 funtów (ok. 113 kg), natomiast Paul dotąd rywalizował głównie w wadze cruiser i ważył ok. 200 funtów (ok. 90 kg).

Podczas gali w Miami dojdzie również do pięściarskiego starcia dwóch ikon i byłych mistrzów UFC - Andersona Silvy oraz Tyrona Woodleya. Co ciekawe, obaj musieli w przeszłości uznać wyższość znanego amerykańskiego influencera w ringu bokserskim. Były czempion wagi półśredniej przegrał z nim nawet dwukrotnie, w tym raz przez nokaut.

Anthony Joshua - Jake Paul. Wynik walki. Kto wygrał?

O tym, kto wygrał walkę Joshua - Paul dowiemy się w nocy z piątku 19 grudnia na sobotę 20 grudnia. Pięściarze skrzyżują rękawice w walce wieczoru i pojawią się w ringu około godziny 2:00 czasu polskiego.

