AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Piłka nożna

AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok, czyli spotkanie szóstej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Skrót meczu AZ Alkmaar - Jagiellonia i gole z tego starcia będą dostępne w załączonym materiale wideo tuż po końcowym gwizdku.

Piłkarz w żółto-czerwonym stroju prowadzi piłkę po zielonej murawie stadionu.
fot. PAP
AZ Alkmaar - Jagiellonia. Skrót meczu Liga Konferencji.

Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

 

Ostatnia kolejka Ligi Konferencji!

 

W szóstej serii gier Jagiellonia rywalizuje z holenderskim AZ Alkmaar.

AZ Alkmaar - Jagiellonia. Skrót meczu:

Skrót meczu AZ Alkmaar - Jagiellonia i gole z tego starcia będą dostępne w załączonym materiale wideo tuż po końcowym gwizdku.

