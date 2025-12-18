AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

Ostatnia kolejka Ligi Konferencji! Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn?

W szóstej serii gier Jagiellonia rywalizuje z holenderskim AZ Alkmaar.

AZ Alkmaar - Jagiellonia. Skrót meczu:

Skrót meczu AZ Alkmaar - Jagiellonia i gole z tego starcia będą dostępne w załączonym materiale wideo tuż po końcowym gwizdku.

Polsat Sport