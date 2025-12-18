Barkom Każany Lwów - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał PlusLiga?

Rzeszowianie dobrze rozpoczęli sezon 2025/2026, czego dowodem bilans ośmiu zwycięstw i trzech porażek oraz pozycja w czołówce tabeli. Podopieczni Massimo Bottiego są uważani za jednego z głównych kandydatów do mistrzostwa Polski, na które w stolicy Podkarpacia czeka się już od dekady.

Barkom kolejny raz skupia się na utrzymaniu w PlusLidze i posiada analogiczny bilans względem Resovii, czyli trzy wygrane i osiem porażek. Ekipa z Lwowa poniosła w grudniu trzy porażki z rzędu i musi uciekać przed ostatnim miejscem, ale słynie ze sprawiania niespodzianek i urywania punktów faworytom.

W poprzednim sezonie Ukraińcy sprawili nie lada sensację i wygrali w Rzeszowie po tie-breaku. Wcześniej przegrali jednak we własnej hali 1:3.

Wynik meczu podamy tuż po zakończeniu spotkania.

KN, Polsat Sport