Barkom Każany Lwów - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał PlusLiga?
Barkom Każany Lwów - Asseco Resovia Rzeszów to jedyny czwartkowy mecz w ramach 12. kolejki PlusLigi. Wynik meczu podamy tuż po zakończeniu spotkania.
Rzeszowianie dobrze rozpoczęli sezon 2025/2026, czego dowodem bilans ośmiu zwycięstw i trzech porażek oraz pozycja w czołówce tabeli. Podopieczni Massimo Bottiego są uważani za jednego z głównych kandydatów do mistrzostwa Polski, na które w stolicy Podkarpacia czeka się już od dekady.
Barkom kolejny raz skupia się na utrzymaniu w PlusLidze i posiada analogiczny bilans względem Resovii, czyli trzy wygrane i osiem porażek. Ekipa z Lwowa poniosła w grudniu trzy porażki z rzędu i musi uciekać przed ostatnim miejscem, ale słynie ze sprawiania niespodzianek i urywania punktów faworytom.
W poprzednim sezonie Ukraińcy sprawili nie lada sensację i wygrali w Rzeszowie po tie-breaku. Wcześniej przegrali jednak we własnej hali 1:3.
Wynik meczu podamy tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl