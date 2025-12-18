Zdecydowane zwycięstwo łódzkich siatkarek! Rywalki rozbite we własnej hali

Premierowa odsłona miała bardzo jednostronny przebieg. Siatkarki PGE Budowlanych szybko odskoczyły rywalkom (4:9) i dominowały do końca seta. Miały wyraźną przewagę w ataku, dokładały punkty blokiem, a w środkowej części tej partii wynik wyraźnie się rozjechał (8:16, 10:19). Łodzianki wygrały sześć ostatnich akcji tej partii, a dwa ostatnie punkty przyniosły im ataki Sasy Planinsec (11:25).

Na początku drugiego seta poszła punktowa seria przy zagrywkach Pauliny Majkowskiej (2:8) i znów łodzianki przejęły inicjatywę. Dominowały na parkiecie, powiększając punktowy dystans (11:18). W końcówce niemal powtórka z poprzedniej partii - pięć kolejnych akcji dla Budowlanych, a seta zakończył błąd gospodyń (14:25).

Trzecia partia była zdecydowanie bardziej wyrównała od poprzednich. Udanie rozpoczęły ją bielszczanki (6:4), ale rywalki szybko odwróciły wynik (6:8). Później oglądaliśmy walkę punkt za punkt przy minimalnej przewadze łodzianek, które w pewnym momencie odskoczyły rywalkom na cztery oczka (12:16) i już nie oddały przewagi. Maja Storck wywalczyła piłkę meczową, a Sasa Planinsec skutecznym atakiem przypieczętowała zdecydowane i zasłużone zwycięstwo Budowlanych (19:25).

Najwięcej punktów: Kertu Laak (9) – BKS; Maja Storck (17), Paulina Damaske (14) – Budowlani. Gospodynie ustępowały w tym meczu rywalkom w ataku (33%-53%), bloku (2–12) i zagrywce (3–5). MVP: Maja Storck (13/19 = 68% skuteczności w ataku + 4 bloki).

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - PGE Budowlani Łódź 0:3 (11:25, 14:25, 19:25)

BKS: Martyna Borowczak, Nikola Abramajtys, Kertu Laak, Klaudia Nowakowska, Aleksandra Gryka, Wiktoria Szewczyk – Zuzanna Suska (libero) oraz Reka Bozoki-Szedmak, Martyna Podlaska, Agata Michalewicz, Adriana Adamek (libero), Marta Orzyłowska. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

Budowlani: Alicja Grabka, Paulina Damaske, Paulina Majkowska, Maja Storck, Rodica Buterez, Sasa Planinsec – Justyna Łysiak (libero) oraz Nadia Siuda, Bruna Honorio. Trener: Maciej Biernat.

