Były siatkarz PlusLigi ofiarą rasizmu. "Sprawa została zgłoszona na policję"

Do zdarzenia doszło tuż po zakończeniu wyjazdowego spotkania Volei Guarulhos BateuBet, w którym gra obecnie Manuel Armoa Morel, z Sesi-Bauru w ramach 10. kolejki brazylijskiej Superligi. Argentyńczyk, który rozciągał się w strefie między boiskiem a trybunami, został zwyzywany przez jednego z kibiców gospodarzy.

- To było jakieś dziesięć minut po ostatniej piłce. Rozciągałem się, próbowałem się zrelaksować, a jakiś mężczyzna zaczął krzyczeć z trybun: "Płacz, małpo!". Przeskoczyłem przez barierki, podbiegłem w jego stronę i zaczęliśmy się kłócić, ale nie doszło między nami do fizycznej konfrontacji. Sytuację starał się uspokoić Marcos Junior, zawodnik Sesi-Bauru, ale rasizmu nie można tolerować - powiedział sportowiec w rozmowie z "Globo Esporte".

Jak podaje brazylijski dziennik, tuż po zamieszaniu kibic próbował niepostrzeżenie uciec z hali i choć ani ochrona, ani interweniujący członkowie sztabu szkoleniowego drużyny gospodarzy nie byli w stanie go zatrzymać, świadkowie zdarzenia zdążyli spisać numery rejestracyjne samochodu, którym odjechał. Manuel Armoa Morel podkreślił zaś, że złożył w tej sprawie zawiadomienie na komisariacie policji w Bauru.

Klub poinformował w oficjalnym oświadczeniu, że gdy tylko kibic-rasista zostanie zidentyfikowany, zostanie on ukarany dożywotnim zakazem wstępu na wszystkie wydarzenia sportowe, organizowane przez Sesi-Bauru.

Spotkanie, które miało iście szalony przebieg, zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 3:2. W decydującej partii zawodnicy Guarulhos nie wykorzystali łącznie 9 (!) piłek meczowych i ostatecznie przegrali tie-break 32:34. Manuel Armoa Morel z 29 zdobytymi punktami był najskuteczniejszym zawodnikiem starcia.

Argentyńczyk kubańskiego pochodzenia to siatkarz doskonale znany polskim kibicom. W latach 2023-2025 grał w PlusLidze w barwach Indykpolu AZS Olsztyn. W 57 spotkaniach zdobył 444 punkty, a jego najlepszym występem był wyjazdowy mecz przeciwko GKS-owi Katowice, w którym zdobył 21 punktów.