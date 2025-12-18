City Jungle: Disco - Samoobrona w warunkach klubowych.

Uczestnicy seminarium spotkali się w dyskotece, gdzie zajęcia prowadzili prekursorzy systemu Defendo Saario Academy w Polsce - Cezary Papis i Istvan Nagy. Defendo to europejski system samoobrony łączący trening techniczny, fizyczny i mentalny.

W kursie udział wzięło ponad 60 osób. W warunkach nocnego klubu, z udziałem Dj-a, dyskotekowych świateł, dymu i tłumu uczestnicy dowiedzieli się, jak się bronić i przede wszystkim jak unikać groźnych sytuacji. Pierwszą lekcją było właśnie rozwiązywanie konfliktów bez użycia przemocy.

- Zasada "trzy razy o" czyli obserwuj, odpuść i odejdź. Jeżeli uda nam się w ten sposób załatwić sytuację, to rewelacja. Oznacza to, że rozładowaliśmy złe emocje - powiedział Istvan Nagy, posiadacz 6 dan czarny pas Defendo Master Instructor.

- Czasami ktoś może mieć gorszy dzień, do tego dochodzi alkohol i taka osoba może odreagować na bogu ducha winnej osobie. Próbujemy nauczyć ludzi, żeby jak najszybciej wybrali taką ścieżkę swojej obrony, która nie będzie dalej eskalowała awanturę, tylko będzie ją tonowała - stwierdził Cezary Papis, który od ponad 15 lat szkoli ludzi w zakresie samoobrony.

Reportaż z seminarium w załączonym materiale wideo.

IM, Polsat Sport