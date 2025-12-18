Cristiano Ronaldo ma się o co bać! Kylian Mbappe jest tuż za jego plecami

W meczu przeciwko trzecioligowemu zespołowi CF Talavera trener Xabi Alonso dał odpocząć kilku gwiazdom, ale Mbappe rozegrał całe spotkanie. Trafił do siatki w 41. minucie z rzutu karnego oraz w 88., zapewniając swojemu zespołowi zwycięstwo 3:2.

W tym roku kalendarzowym we wszystkich rozgrywkach Francuz zdobył dla Realu 58 goli. Na dogonienie, a może i prześcignięcie Ronaldo - najlepszego snajpera w historii klubu - ostatnią szansę będzie miał w sobotę, gdy Real podejmie w meczu ligowym Sevillę.

We wtorek do 1/8 finału Pucharu Króla awansowała Barcelona, wygrywając na wyjeździe z trzecioligową Guadalajarą 2:0. Bramkarz Wojciech Szczęsny był w tym meczu rezerwowym, a Roberta Lewandowskiego nie było w kadrze

PAP