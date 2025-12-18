Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarek miały zaskakujący finał. Drużyna Savino del Bene Scandicci pokonała broniącą trofeum ekipę Prosseco Doc Imoco Conegliano 3:1. Główną bohaterką meczu o złoto i najlepszą zawodniczką turnieju była Ekaterina Antropova. Zobacz zdjęcia wielkiej gwiazdy światowej siatkówki ostatnich lat.

Zobacz także: KMŚ siatkarek 2025. Nagrody indywidualne

Ekaterina Antropova to włoska siatkarka pochodzenia rosyjskiego. Urodziła się w 2003 roku na Islandii. Pochodzi ze sportowej rodziny - jej ojciec był koszykarzem, a mama uprawiała piłkę ręczną.

Od 2023 gra w reprezentacji Włoch, w której tworzy duet atakujących ze słynną Paolą Egonu. Z kadrą trenera Julio Velasco kolekcjonuje w ostatnich sezonach złote medale - igrzysk olimpijskich (Paryż 2024), mistrzostw świata (2025) oraz Ligi Narodów (2024, 2025).

W drużynie Savino Del Bene Scandicci występuje od 2021 roku. Z tym klubem osiągała kolejne sukcesy - medale mistrzostw Włoch, Puchar Challenge (2022), Puchar CEV (2023), finał Ligi Mistrzyń (2025), wreszcie Klubowe Mistrzostwo Świata.

Podczas turnieju KMŚ 2025 w Brazylii Antropova była w znakomitej dyspozycji. Zdobywała dla swej drużyny sporo punktów w kolejnych meczach turnieju - 19 (Zhetysu VC 3:0), 21 (Osasco Sao Cristovao Saude 3:0), 14 (Club Alianza Lima 3:0), 20 (Dentil Praia Clube 3:0, półfinał) oraz 25 (Prosecco DOC Imoco Conegliano 3:1, finał).

Kibice obserwujący ten turniej z pewnością zapamiętali niezwykle ważny moment finałowego starcia z Imoco Volley. W pierwszym secie drużyna ze Scandicci przegrywała już 20:24, ale seria świetnych zagrywek Antropovej doprowadziła do rywalizacji na przewagi, w której jej drużyna wygrała 30:28. Po zdobyciu złota, została ona uznana najlepszą zawodniczką (MVP) turnieju, odebrała też nagrodę dla najlepszej atakującej.

Ekaterina Antropova w załączonej galerii zdjęć:

Doprowadziła do największej sensacji sezonu! Słynna siatkarka kolekcjonuje złote medale Zobacz galerię

RM, Polsat Sport