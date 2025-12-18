Doprowadziła do największej sensacji sezonu! Słynna siatkarka kolekcjonuje złote medale
Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarek miały zaskakujący finał. Siatkarki Savino del Bene Scandicci pokonały broniącą trofeum ekipę Prosseco Doc Imoco Conegliano 3:1. Główną bohaterką meczu o złoto i najlepszą zawodniczką turnieju była Ekaterina Antropova. Zobacz zdjęcia wielkiej gwiazdy światowej siatkówki ostatnich lat.
Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarek miały zaskakujący finał. Drużyna Savino del Bene Scandicci pokonała broniącą trofeum ekipę Prosseco Doc Imoco Conegliano 3:1. Główną bohaterką meczu o złoto i najlepszą zawodniczką turnieju była Ekaterina Antropova. Zobacz zdjęcia wielkiej gwiazdy światowej siatkówki ostatnich lat.
Zobacz także: KMŚ siatkarek 2025. Nagrody indywidualne
Ekaterina Antropova to włoska siatkarka pochodzenia rosyjskiego. Urodziła się w 2003 roku na Islandii. Pochodzi ze sportowej rodziny - jej ojciec był koszykarzem, a mama uprawiała piłkę ręczną.
Od 2023 gra w reprezentacji Włoch, w której tworzy duet atakujących ze słynną Paolą Egonu. Z kadrą trenera Julio Velasco kolekcjonuje w ostatnich sezonach złote medale - igrzysk olimpijskich (Paryż 2024), mistrzostw świata (2025) oraz Ligi Narodów (2024, 2025).
W drużynie Savino Del Bene Scandicci występuje od 2021 roku. Z tym klubem osiągała kolejne sukcesy - medale mistrzostw Włoch, Puchar Challenge (2022), Puchar CEV (2023), finał Ligi Mistrzyń (2025), wreszcie Klubowe Mistrzostwo Świata.
Podczas turnieju KMŚ 2025 w Brazylii Antropova była w znakomitej dyspozycji. Zdobywała dla swej drużyny sporo punktów w kolejnych meczach turnieju - 19 (Zhetysu VC 3:0), 21 (Osasco Sao Cristovao Saude 3:0), 14 (Club Alianza Lima 3:0), 20 (Dentil Praia Clube 3:0, półfinał) oraz 25 (Prosecco DOC Imoco Conegliano 3:1, finał).
Kibice obserwujący ten turniej z pewnością zapamiętali niezwykle ważny moment finałowego starcia z Imoco Volley. W pierwszym secie drużyna ze Scandicci przegrywała już 20:24, ale seria świetnych zagrywek Antropovej doprowadziła do rywalizacji na przewagi, w której jej drużyna wygrała 30:28. Po zdobyciu złota, została ona uznana najlepszą zawodniczką (MVP) turnieju, odebrała też nagrodę dla najlepszej atakującej.
Ekaterina Antropova w załączonej galerii zdjęć:
Przejdź na Polsatsport.pl
Doprowadziła do największej sensacji sezonu! Słynna siatkarka kolekcjonuje złote medale