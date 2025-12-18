Jagiellonia Białystok stoi przed największym testem sezonu. Ten mecz może zadecydować o awansie

Jagiellonia niemal pewna awansu do fazy pucharowej

Po 5 z 6 kolejek fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA Jagiellonia jest już niemal pewna awansu do fazy pucharowej. Tylko splot nieszczęśliwych okoliczności mógłby odebrać jej awans, w przypadku porażki z AZ Alkmaar.

Warto jednak powalczyć o dobry wynik na wyjeździe. Takim byłby chociaż remis. Białostoczanie walczą bowiem o lepsze rozstawienie w 1/16 finału, co da im teoretycznie słabszego rywala w pierwszym dwumeczu europejskich pucharów na wiosnę. Ponadto gra toczy się o pieniądze z UEFA.

Prezes klubu odchodzi

Na kilka dni przed meczem szóstej kolejki Ligi Konferencji UEFA kibiców zszokowała wiadomość, że z funkcji prezesa klubu rezygnuje Ziemowit Deptuła. Piastował ją od początku 2025 roku po tym, jak kilka tygodni wcześniej został wiceprezesem. Jak powiedział, jego decyzja jest "podyktowana względami osobistymi". Wiemy już, kto go zastąpi. Od stycznia 2026 roku nowym prezesem Jagiellonii będzie Maciej Szymański.

Po Jagiellonii widać zmęczenie

Po piłkarzach Jagiellonii widać już trudy tego sezonu. Zespół z Podlasia nie wygrał żadnego z pięciu ostatnich meczów o stawkę. W międzyczasie odpadł z Pucharu Polski i stracił szansę na zimowanie na pozycji lidera Ekstraklasy. Na półmetku jest trzeci. Do tego przegrał u siebie z Rayo Vallecano, co skomplikowało jego sytuację w europejskich pucharach.

Awans do 1/16 finału Ligi konferencji jest na wyciągnięcie ręki, jednak w ostatnim meczu tego roku białostoczanie muszą wykrzesać z siebie maksimum zaangażowania. To spotkanie, po którym będzie można odpocząć. Wcześniej jednak trzeba zachować koncentrację i dać z siebie wszystko. Stawka jest bardzo wysoka i nie ma miejsca na błąd.

Gdzie oglądać mecz AZ Alkmmar-Jagiellonia?

Transmisja meczu AZ - Jagiellonia Białystok odbędzie się na kanale Polsat Sport Extra 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:20. Kibice będą mogli oglądać także specjalną transmisję łączoną ze starć wszystkich polskich klubów w Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz Polsat Box Go. Rozpocznie się ona o 20:50.