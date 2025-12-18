Jubileuszowy sukces Polski. Oto, co zrobiła (WIDEO)

Aleksandra Król-Walas kapitalnie zaprezentowała się zwłaszcza w półfinale zmagań, w którym wyeliminowała zdobywczynię Kryształowej Kuli z ostatniego sezonu - Japonkę Miki Tsubaki. Nieco wcześniej pokonała za to o zaledwie 0,07 sekundy Włoszkę Lucię Dalmasso oraz Niemkę Cheyenne Loch.

Ostatecznie nasza zawodniczka poległa jednak w finale z Austriaczką Sabiną Payer. Mimo to ma powody do zadowolenia, gdyż było to dla niej jubileuszowe dziesiąte podium w zawodach Pucharu Świata.

Wśród mężczyzn całe podium zajęli Włosi. Triumfował Fischnaller przed Aaronem Marchem. Trzeci był Mirko Felicetti po pokonaniu Austriaka Andreasa Prommeggera.

Król-Walas w klasyfikacji generalnej slalomu giganta równoległego zgromadziła 130 pkt i awansowała na 7. miejsce. Liderką jest Payer - 296 pkt. Wśród mężczyzn prowadzi March (285). Oskar Kwiatkowski jest 16. - 64 pkt.

Ścieżka Krol-Walas:

1/8: Cheyenne Loch - zwycięstwo

1/4: Lucia Dalmasso - zwycięstwo

1/2: Tsubaki Miki - zwycięstwo

Finał: Sabina Payer - porażka