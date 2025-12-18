Liga Konferencji UEFA składa się z fazy grupowej, a także fazy pucharowej. Po sześciu kolejkach powstaje łączona tabela, na podstawie której ustala się dalszy przebieg rywalizacji. Przypomnijmy, że zespoły z miejsc 1-8 automatycznie awansują do 1/8 finału. To oznacza, że do europejskiej rywalizacji powrócą dopiero 12 marca.

Ekipy, które uplasują się na lokatach 9-24, muszą natomiast rozegrać dodatkowy dwumecz w tak zwanych play-offach, czyli w 1/16 finału. Terminy tych spotkań to 19 i 26 lutego.

Liga Konferencji. Kiedy losowanie 1/16 finału?

16 zespołów z miejsc 9-24 powalczy o osiem wolnych miejsc w 1/8 finału. Te, które zwyciężą, dołączą do szczęśliwców z lokat 1-8 z automatycznym awansem.

Kiedy odbędzie się losowanie 1/16 finału LK? To pytanie zadają sobie kibice piłki nożnej. UEFA poinformowała, że ceremonia odbędzie się 16 stycznia. Wtedy wszystko stanie się jasne.

Liga Konferencji. Zasady losowania 1/16 finału

Zespoły z miejsc 9-16 będą rozstawione podczas losowania. To oznacza, że trafią na te, które były niżej od nich w tabeli. I tak kolejno zespoły z pozycji 9 lub 10 zmierzą się z drużynami z miejsc 23 lub 24, 11/12 zagrają z 22/21 i tak dalej. Pary wyłoni losowanie.

Dodajmy, że w Lidze Konferencji na każdym etapie mogą wpaść na siebie drużyny z tych samych krajów.

Finał sezonu 2025/2026 odbędzie się 27 maja 2026 roku na stadionie w Lipsku.